Клиенты ресторана разбили тарелки "на счастье", а потом увидели счет (видео)

Мужчина думал, что ему принесут по одной тарелке для каждого гостя, но посуды было гораздо больше. Кое-кто воспользовался возможностью развлечься по шесть раз.

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Группа друзей, которая веселилась в одном из греческих ресторанов города Бирмингем (Великобритания), решила приобщиться к традиционной практике битья тарелок "на счастье", но оказалось, что это не бесплатно. Курьезный ролик опубликовал Рухшид М на своей странице в TikTok.

Гости заведения праздновали предстоящую свадьбу одного из членов компании, поэтому хотели сделать вечер максимально ярким и попросили официантов разбить несколько тарелок "на счастье".

Рухшид, не желающий раскрывать своего настоящего имени, думал, что ему принесут по одной тарелке для каждого гостя, но посуды было гораздо больше. Таким образом некоторые из приглашенных гостей воспользовались возможностью развлечься по шесть раз.

Интересная традиция

К слову, битье тарелок — древняя традиция, в частности в греческой культуре, о которой часто вспоминают на свадьбах. Этот обычай символизирует начало новой жизни, поскольку разбитые тарелки означают, что молодожены отбрасывают свое прошлое и начинают новую главу.

Поскольку Рухшид никогда раньше такого не делал, то решил попробовать. Тогда мужчина еще не знал, что за полученное удовольствие придется заплатить в конце вечера. Он не запомнил общую стоимость счета, но утверждает, что разбитые тарелки обошлись примерно в 25 долларов США.

Тарелки разбивают на счастье Фото: TikTok

"Тарелки были глиняные, а не настоящие — разрисованные и отполированные. Они изготовлены с единственной целью, чтобы разбить их во время праздника. Честно говоря, ожидал, что уйдет где-то восемь тарелок, а не 50. Раньше не был в греческих заведениях, поэтому не видел, как все это делается", — рассказал мужчина в интервью Newsweek.

Реакция

Это видео стало вирусным в TikTok, собрав более 2,3 миллиона просмотров, 169 тысяч лайков и много комментариев. Большинство людей искренне удивились, что автор ролика не подумал о последствиях.

"В каком мире за это не берут деньги?";

"Разве не очевидно, что вам придется заплатить?";

"Любой каприз за ваши деньги".

Напомним, ранее Фокус писал, что 46-летняя Эми Спаркс из Мичигана (США) вышла замуж за 21-летнего Брайса — лучшего друга своего сына. Женщину очень беспокоила 25-летняя разница в возрасте, однако она не смогла сдержать чувств.

Также стало известно, что модель пожаловалась, что подруги не пустили ее на рождественский ужин. Друзья запретили участвовать Марине Смит в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.