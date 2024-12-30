Клієнти ресторану розбили тарілки "на щастя", а потім побачили рахунок (відео)

Чоловік очікував, що йому принесуть по одній тарілці для кожного гостя, але посуду було набагато більше. Дехто скористався можливістю розважитися по шість разів.

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Група друзів, яка веселилась в одному з грецьких ресторанів міста Бірмінгем (Велика Британія), вирішила долучитися до традиційної практики биття тарілок "на щастя", але виявилося, що це не безплатно. Курйозний ролик опублікував Рухшид М на своїй сторінці у TikTok.

Гості закладу святкували майбутнє весілля одного з членів компанії, тож хотіли зробити вечір максимально яскравим й попросили офіціантів розбити кілька тарілок "на щастя".

Рухшид, який не бажає розкривати свого справжнього імені, очікував, що йому принесуть по одній тарілці для кожного гостя, але посуду було набагато більше. Таким чином дехто із запрошених гостей скористався можливістю розважитися по шість разів.

Цікава традиція

До слова, биття тарілок — давня традиція, зокрема в грецькій культурі, про яку часто згадують на весіллях. Цей звичай символізує початок нового життя, оскільки розбиті тарілки означають, що молодята відкидають своє минуле і починають нову главу.

Оскільки Рухшид ніколи раніше такого не робив, тож вирішив спробувати. Тоді чоловік ще не знав, що за одержане задоволення доведеться заплатити у кінці вечора. Він не запам'ятав загальну вартість рахунку, але стверджує, що розбиті тарілки обійшлися в приблизно 25 доларів США.

Тарілки розбивають на щастя Фото: TikTok

"Тарілки були глиняні, а не справжні — розмальовані та відполіровані. Вони виготовлені з єдиною метою, щоб розбити їх під час свята. Чесно кажучи, очікував, що піде десь вісім тарілок, а не 50. Раніше не був в грецьких закладах, тому не бачив, як все це робиться", — розповів чоловік в інтерв'ю Newsweek.

Реакція

Це відео стало вірусним в TikTok, зібравши понад 2,3 мільйона переглядів, 169 тисяч вподобайок та багато коментарів. Більшість людей щиро здивувалися, що автор ролика не подумав про наслідки.

"У якому світі за це не беруть гроші?";

"Хіба не очевидно, що вам доведеться заплатити?";

"Будь-який каприз за ваші гроші".

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