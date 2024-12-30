"Почувствовала себя никем": женщина в самолете позавидовала псу, сидевшему в первом классе (видео)

В кадре можно увидеть, как пес сидит в первом классе, а пассажирка тем временем проходит мимо, чтобы занять свое место в секторе для бюджетных путешественников.

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Пассажирка, которая садилась на борт самолета, "почувствовала себя никем", когда увидела собаку, которая сидела в салоне первого класса. Курьезное видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok, собрав 698 тыс. просмотров, более 80 тыс. лайков и множество комментариев.

"Почему этот пес только что назвал меня банкротом?" — спросила автор ролика в описании, прикрепив эмодзи в форме заплаканного лица.

В кадре можно увидеть, как пес сидит рядом с хозяйкой в первом классе, а пассажирка тем временем проходит мимо, чтобы занять свое место в секторе для бюджетных путешественников.

Пользователи сети отреагировали на эту ситуацию с юмором.

"Ему стоило бы надеть солнцезащитные очки";

"Если бы я увидел такого пса в самолете, это подняло бы мне настроение";

"Даже не знал, что такое возможно";

"Ему было отвратительно смотреть на эту бедность";

"Я что-то не так делаю в жизни? Почему собака летит первым классом, а я — нет".

Кстати, согласно отчету Национального центра образовательной статистики США (NCES), только пять процентов всех авиапассажиров путешествуют первым классом вместе с собакой.

Кроме того, данные Американской ассоциации производителей товаров для домашних животных (APPA) показывают, что 22% владельцев кошек и собак брали своих домашних любимцев в путешествие как минимум трижды в течение 12 месяцев между 2023 и 2024 годами. 55% опрошенных меняют свои планы, чтобы приспособиться к такому путешествию.

Напомним, ранее Фокус писал о 31-летней Кристен Хойт, которая зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка.

А вот риелтор Кори Тессье и ее муж Майкл из Нью-Гемпшира (Великобритания) решили подарить своей дочери, которую зовут Рейган, маленького щенка, однако до конца держали интригу. Видео, на котором ребенок распаковывает свой подарок, мгновенно стало вирусным, собрав в TikTok 4,5 миллиона лайков.