"Відчула себе ніким": жінка у літаку позаздрила собаці, який сидів в першому класі (відео)

У кадрі можна побачити, як пес сидить у першому класі, а пасажирка тим часом проходить повз, щоб зайняти своє місце в секторі для бюджетних мандрівників.

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Пасажирка, яка сідала на борт літака, "відчула себе ніким", коли побачила собаку, який сидів у салоні першого класу. Курйозне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши 698 тис. переглядів, понад 80 тис. вподобайок та безліч коментарів.

"Чому цей пес щойно назвав мене банкрутом?" — запитала авторка ролика в описі, прикріпивши емодзі у формі заплаканого обличчя.

У кадрі можна побачити, як пес сидить поруч з хазяйкою у першому класі, а пасажирка тим часом проходить повз, щоб зайняти своє місце у секторі для бюджетних мандрівників.

Користувачі мережі відреагували на цю ситуацію з гумором.

"Йому варто було б надіти сонцезахисні окуляри";

"Якби я побачив такого пса в літаку, це підняло б мені настрій";

"Навіть не знав, що таке можливо";

"Йому було огидно дивитися на цю бідність";

"Я щось не так роблю в житті? Чому собака летить першим класом, а я — ні".

До речі, згідно зі звітом Національного центру освітньої статистики США (NCES), лише п'ять відсотків усіх авіапасажирів подорожують першим класом разом з собакою.

Крім того, дані Американської асоціації виробників товарів для домашніх тварин (APPA) засвідчують, що 22% власників котів і собак брали своїх домашніх улюбленців у подорож щонайменше тричі протягом 12 місяців між 2023 і 2024 роками. 55% опитаних змінюють свої плани, щоб пристосуватися до такої мандрівки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 31-річну Крістен Хойт, яка зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка.

А от рієлторка Корі Тессьє та її чоловіка Майкл з Нью-Гемпширу (Велика Британія) вирішили подарувати своїй дочці, яку звуть Рейган, маленьке цуценя, однак до кінця тримали інтригу. Відео, на якому дитина розпаковує свій подарунок, миттєво стало вірусним, зібравши в TikTok 4,5 мільйона вподобайок.