"Відчула себе ніким": жінка у літаку позаздрила собаці, який сидів в першому класі (відео)
У кадрі можна побачити, як пес сидить у першому класі, а пасажирка тим часом проходить повз, щоб зайняти своє місце в секторі для бюджетних мандрівників.
Пасажирка, яка сідала на борт літака, "відчула себе ніким", коли побачила собаку, який сидів у салоні першого класу. Курйозне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши 698 тис. переглядів, понад 80 тис. вподобайок та безліч коментарів.
"Чому цей пес щойно назвав мене банкрутом?" — запитала авторка ролика в описі, прикріпивши емодзі у формі заплаканого обличчя.
У кадрі можна побачити, як пес сидить поруч з хазяйкою у першому класі, а пасажирка тим часом проходить повз, щоб зайняти своє місце у секторі для бюджетних мандрівників.
Користувачі мережі відреагували на цю ситуацію з гумором.
- "Йому варто було б надіти сонцезахисні окуляри";
- "Якби я побачив такого пса в літаку, це підняло б мені настрій";
- "Навіть не знав, що таке можливо";
- "Йому було огидно дивитися на цю бідність";
- "Я щось не так роблю в житті? Чому собака летить першим класом, а я — ні".
До речі, згідно зі звітом Національного центру освітньої статистики США (NCES), лише п'ять відсотків усіх авіапасажирів подорожують першим класом разом з собакою.
Крім того, дані Американської асоціації виробників товарів для домашніх тварин (APPA) засвідчують, що 22% власників котів і собак брали своїх домашніх улюбленців у подорож щонайменше тричі протягом 12 місяців між 2023 і 2024 роками. 55% опитаних змінюють свої плани, щоб пристосуватися до такої мандрівки.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про 31-річну Крістен Хойт, яка зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка.
А от рієлторка Корі Тессьє та її чоловіка Майкл з Нью-Гемпширу (Велика Британія) вирішили подарувати своїй дочці, яку звуть Рейган, маленьке цуценя, однак до кінця тримали інтригу. Відео, на якому дитина розпаковує свій подарунок, миттєво стало вірусним, зібравши в TikTok 4,5 мільйона вподобайок.