Пара купила дом, не осмотрев чердак: там была куча интересных находок (видео)

Супруги из Великобритании были шокированы, увидев, что оставили на чердаке предыдущие владельцы дома.

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Мика Грайс и ее муж получили ключи от нового дома в Сток-он-Тренте (Англия) в октябре этого года, но перед покупкой недвижимости зря не осмотрели чердак. Недавно пара залезла туда и обнаружила кое-что интересное. Соответствующее видео они опубликовали на своей странице в TikTok.

В ролике, который за три дня собрал более 137 тысяч просмотров, женщина показывает удивительное количество вещей, нагроможденных на чердаке, в том числе мебель, заполненные черные мешки для мусора и детские игрушки.

"Дружеское напоминание: всегда проверяйте чердак перед тем, как покупать дом", — отметила британка в описании к видео.

Грайс рассказала, что ее двоюродный брат, профессиональный электрик, пришел к ней, чтобы помочь с ремонтом, и увидел, что чердак захламлен всяким хламом.

"Мой папа и его друг потратили целый день на то, чтобы освободить помещение и отсортировать все вещи", — призналась она в интервью журналистам Newsweek.

На чердаке была куча хлама Фото: TikTok

Женщина не скрывает, что была шокирована от увиденного, но подозревала, что такое может быть, учитывая общее состояние дома и то, сколько времени риелторам понадобилось, чтобы его продать.

Видео Грайс собрало тысячи лайков и много комментариев. Зрители начали активно делиться своей реакцией на ее находку.

"Мой друг нашел около 12 500 долларов в сумке на чердаке после покупки дома. Предыдущий владелец пришел за деньгами через месяц", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "На прошлой неделе моя мама проснулась посреди ночи и сказала: "Мы так и не освободили дедушкин чердак, когда продавали дом". Чтобы вы понимали, это было в 2002 году";

"Если вы найдете там карточки с покемонами, то сохраните их на память", — пошутила следующая пользовательница.

Напомним, в 2019 году Мередит Таббоне из Чикаго (США) всего за 1 евро приобрела заброшенный дом в итальянском городе Самбука-ди-Сицилия и превратила его в дом своей мечты. Теперь объект недвижимости стоит не менее 463 тыс. евро (2,3 млн грн).

А вот путешественница Вивьен МакДона Бриттон из Великобритании рассказала, как они с мужем превратили фургон, который долгое время служил сараем, в собственный уютный дом со всеми удобствами.