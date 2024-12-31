Пара купила будинок, не оглянувши горище: там була купа цікавих знахідок (відео)

Подружжя з Великої Британії було вражене, побачивши, що залишили на горищі попередні власники будинку.

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Міка Грайс та її чоловік отримали ключі від нового будинку в Сток-он-Тренті (Англія) цьогоріч у жовтні, але перед купівлею нерухомості дарма не оглянули горище. Нещодавно пара заліза туди й виявила дещо цікаве. Відповідне відео вони опублікували на своїй сторінці у TikTok.

У ролику, що за три дні зібрав понад 137 тисяч переглядів, жінка показує дивовижну кількість речей, нагромаджених на горищі, зокрема меблі, заповнені чорні мішки для сміття та дитячі іграшки.

"Дружнє нагадування: завжди перевіряйте горище перед тим, як купувати будинок", — зазначила британка в описі до відео.

Грайс розповіла, що її двоюрідний брат, професійний електрик, прийшов до неї, щоб допомогти з ремонтом, й побачив, що горище захаращене всіляким непотребом.

"Мій тато та його друг витратили цілий день на те, щоб звільнити приміщення й відсортувати всі речі", — зізналась вона в інтерв'ю журналістам Newsweek.

На горищі була купа непотребу Фото: TikTok

Жінка не приховує, що була шокованою від побаченого, але підозрювала, що таке може бути, зважаючи на загальний стан будинку і те, скільки часу рієлторам знадобилось, щоб його продати.

Відео Грайс зібрало тисячі вподобайок та багато коментарів. Глядачі почали активно ділитися своєю реакцією на її знахідку.

"Мій друг знайшов близько 12 500 доларів у сумці на горищі після купівлі будинку. Попередній власник прийшов за грошима через місяць", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Минулого тижня моя мама прокинулася посеред ночі та сказала: "Ми так і не звільнили дідусеве горище, коли продавали будинок". Щоб ви розуміли, це було у 2002 році";

"Якщо ви знайдете там картки з покемонами, то збережіть їх на пам'ять", — пожартувала наступна одна користувачка.

Нагадаємо, у 2019 році Мередіт Таббоне з Чикаго (США) всього за 1 євро придбала занедбаний будинок в італійському місті Самбука-ді-Сицилія й перетворила його на оселю своєї мрії. Тепер об’єкт нерухомості коштує щонайменше 463 тис. євро (2,3 млн грн).

А от мандрівниця Вів'єн МакДона Бріттон з Великої Британії розповіла, як вони з чоловіком перетворили фургон, що довгий час слугував сараєм, на власний затишний дім з усіма вигодами.