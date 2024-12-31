Пара купила будинок, не оглянувши горище: там була купа цікавих знахідок (відео)
Подружжя з Великої Британії було вражене, побачивши, що залишили на горищі попередні власники будинку.
Міка Грайс та її чоловік отримали ключі від нового будинку в Сток-он-Тренті (Англія) цьогоріч у жовтні, але перед купівлею нерухомості дарма не оглянули горище. Нещодавно пара заліза туди й виявила дещо цікаве. Відповідне відео вони опублікували на своїй сторінці у TikTok.
У ролику, що за три дні зібрав понад 137 тисяч переглядів, жінка показує дивовижну кількість речей, нагромаджених на горищі, зокрема меблі, заповнені чорні мішки для сміття та дитячі іграшки.
"Дружнє нагадування: завжди перевіряйте горище перед тим, як купувати будинок", — зазначила британка в описі до відео.
Грайс розповіла, що її двоюрідний брат, професійний електрик, прийшов до неї, щоб допомогти з ремонтом, й побачив, що горище захаращене всіляким непотребом.
"Мій тато та його друг витратили цілий день на те, щоб звільнити приміщення й відсортувати всі речі", — зізналась вона в інтерв'ю журналістам Newsweek.
Жінка не приховує, що була шокованою від побаченого, але підозрювала, що таке може бути, зважаючи на загальний стан будинку і те, скільки часу рієлторам знадобилось, щоб його продати.
Відео Грайс зібрало тисячі вподобайок та багато коментарів. Глядачі почали активно ділитися своєю реакцією на її знахідку.
- "Мій друг знайшов близько 12 500 доларів у сумці на горищі після купівлі будинку. Попередній власник прийшов за грошима через місяць", — написав один з учасників обговорення;
- Інший додав: "Минулого тижня моя мама прокинулася посеред ночі та сказала: "Ми так і не звільнили дідусеве горище, коли продавали будинок". Щоб ви розуміли, це було у 2002 році";
- "Якщо ви знайдете там картки з покемонами, то збережіть їх на пам'ять", — пожартувала наступна одна користувачка.
Нагадаємо, у 2019 році Мередіт Таббоне з Чикаго (США) всього за 1 євро придбала занедбаний будинок в італійському місті Самбука-ді-Сицилія й перетворила його на оселю своєї мрії. Тепер об’єкт нерухомості коштує щонайменше 463 тис. євро (2,3 млн грн).
А от мандрівниця Вів'єн МакДона Бріттон з Великої Британії розповіла, як вони з чоловіком перетворили фургон, що довгий час слугував сараєм, на власний затишний дім з усіма вигодами.