Мир ждет череда неприятных сюрпризов: предсказания на 2025 год от гадалки на спарже

В текущем году по всему миру пройдут громкие политические отставки, считает "аспарамансер" Джемайма Пакингтон. А здоровью Дональда Трампа угрожает серьезная опасность.

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Единственный в мире "аспарамансер" Джемайма Пакингтон, утверждающая, что может заглянуть в будущее, подбросив в воздух горсть спаржи и понаблюдав за тем, как она упадет, предсказывает серьезную угрозу здоровью избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.

68-летняя Джемайма Пакингтон, которая предсказала смерть королевы Елизаветы ІІ и Brexit, поделилась своими прогнозами на 2025 год, заявив, что мир ждет череда сюрпризов. Замечено, что точность прогнозов гадалки составляет 75-90%.

"Иногда я немного ошибаюсь, когда не совсем правильно читаю, но я никогда не ошибаюсь слишком сильно", — объяснила Пакингтон, добавив, что она мгновенно замечает закономерности, поскольку у нее за плечами годы практики.

Джемайма Пакингтон Фото: Somerset Live

Предсказания "аспарамансера" Джемаймы Пакингтон на 2025 год

1. Европа переживет в 2025 году особенно неспокойные времена. Там, а также на Ближнем Востоке возникнут еще больше гражданских беспорядков.

2. По всему миру пройдут громкие политические отставки.

3. У Дональда Трампа возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

4. Европейские автопроизводители столкнутся с серьезными проблемами — все они связаны с электромобилями.

5. Фондовые рынки во всем мире ощутят спад.

6. Королевскую семью ждут новые испытания и невзгоды, вплоть до смерти.

7. Произойдет катастрофическое событие в экологии, из-за которого погибнут много людей.

8. Представители шоу-бизнеса снова попадут в заголовки газет. Аресты, которые пройдут в связи с этим, шокируют общественность.

Напомним, в начале ноября 2024 года карликовая бегемотиха Му-Денг, которая живет в зоопарке в Таиланде, безошибочно спрогнозировала, кто победит на выборах президента США.

Фокус писал, что 36-летний бразильский мистик Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", заявил, что 2025 год станет годом, когда власти впервые официально подтвердят существование внеземной жизни.