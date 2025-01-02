На світ чекає низка неприємних сюрпризів: передбачення на 2025 рік від ворожки на спаржі

У поточному році по всьому світу відбудуться гучні політичні відставки, вважає "аспарамансер" Джемайма Пакінгтон. А здоров'ю Дональда Трампа загрожує серйозна небезпека.

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Єдиний у світі "аспарамансер" Джемайма Пакінгтон, яка стверджує, що може зазирнути в майбутнє, підкинувши в повітря жменю спаржі і поспостерігавши за тим, як вона впаде, пророкує серйозну загрозу здоров'ю обраного президента Дональда Трампа. Про це пише New York Post.

68-річна Джемайма Пакінгтон, яка передбачила смерть королеви Єлизавети ІІ і Brexit, поділилася своїми прогнозами на 2025 рік, заявивши, що на світ чекає низка сюрпризів. Помічено, що точність прогнозів ворожки становить 75-90%.

"Іноді я трохи помиляюся, коли не зовсім правильно читаю, але я ніколи не помиляюся занадто сильно", — пояснила Пакінгтон, додавши, що вона миттєво помічає закономірності, оскільки в неї за плечима роки практики.

Джемайма Пакінгтон Фото: Somerset Live

Передбачення "аспарамансера" Джемайми Пакінгтон на 2025 рік

1. Європа переживе у 2025 році особливо неспокійні часи. Там, а також на Близькому Сході виникнуть ще більше громадянських заворушень.

2. По всьому світу відбудуться гучні політичні відставки.

3. У Дональда Трампа виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям.

4. Європейські автовиробники зіткнуться з серйозними проблемами — всі вони пов'язані з електромобілями.

5. Фондові ринки в усьому світі відчують спад.

6. На королівську сім'ю чекають нові випробування і негаразди, аж до смерті.

7. Відбудеться катастрофічна подія в екології, через яку загине багато людей.

8. Представники шоу-бізнесу знову потраплять у заголовки газет. Арешти, які відбудуться у зв'язку з цим, шокують громадськість.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року карликова бегемотиха Му-Денг, яка живе в зоопарку в Таїланді, безпомилково спрогнозувала, хто переможе на виборах президента США.

Фокус писав, що 36-річний бразильський містик Атос Саломе, відомий як "Живий Нострадамус", заявив, що 2025 рік стане роком, коли влада вперше офіційно підтвердить існування позаземного життя.