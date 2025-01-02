Полиции пришлось гнаться за 70-летним мужчиной: как он нарушал закон большую часть жизни

Пожилой австриец убегал от полицейских по улицам с односторонним движением, встречными полосами и даже железнодорожным переездом. Когда его схватили, он признался, что испугался сам себя.

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Правоохранителям пришлось устроить погоню за 70-летним мужчиной. Деталями нестандартного инцидента поделились в Kronen Zeitung.

30 декабря в 15:10 полицейские австрийского города Уэльс заметили машину, водитель которой нарушал ПДД. По данным следствия, он проигнорировал красный сигнал светофора и наоборот набрал скорость вместо остановки.

Правоохранители включили синие огни и сирену, приступив к преследованию автомобиля. Погоня происходила на центральных улицах города. Водитель-нарушитель несколько раз проехал "против шерсти" по улицам с односторонним движением, обгонял другие машины несмотря на движение на встречных полосах и гнал со скоростью более 80 км/ч при ограничении 30 км/ч. В какой-то момент он переехал на красный свет железнодорожный переезд.

Заметив манеру вождения нарушителя, правоохранители поняли, что он может уже иметь такой опыт. Вскоре подозрение подтвердилось — оказалось, что водитель уже имеет неоплаченные штрафы. Полицейские вызвали по рации несколько патрулей на его домашний адрес.

Водитель действительно припарковал машину возле дома, там его и встретили патрульные. Мужчина поделился что испугался самого себя и своих действий, но хотел избежать контакта с полицией, поэтому старался сбежать.

Выяснилось, что нарушителю — 70 лет, и 40 из них он провел за рулем несмотря на отсутствие водительского удостоверения. Только за 2024 год его останавливали дважды.

Алкотестер показал, что мужчина был трезв. Ему запретили садиться за руль и изъяли ключи от машины. Теперь ему будут инкриминировать десятки правонарушений.

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