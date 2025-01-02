Поліції довелося гнатись за 70-річним чоловіком: як він порушував закон більшу частину життя

Літній австрієць тікав від поліціянтів вулицями з одностороннім рухом, зустрічними смугами й навіть залізничним переїздом. Коли його схопили, він зізнався, що злякався сам себе.

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Правоохоронцям довелося влаштувати погоню за 70-річним чоловіком. Деталями нестандартного інциденту поділились у Kronen Zeitung.

30 грудня о 15:10 поліціянти австрійського міста Уельс помітили машину, водій якої порушував ПДР. За даними слідства, він проігнорував червоний сигнал світлофора й навпаки набрав швидкість замість зупинки.

Правоохоронці увімкнули сині вогні й сирену, приступивши до переслідування автівки. Погоня відбувалась на центральних вулицях міста. Водій-порушник кілька разів проїхав "проти шерсті" вулицями з одностороннім рухом, обганяв інші машини попри рух на зустрічних смугах та гнав зі швидкістю понад 80 км/год за обмеження 30 км/год. В якийсь момент він переїхав на червоне світло залізничний переїзд.

Помітивши манеру водіння порушника, правоохоронці збагнули, що він може вже мати такий досвід. Невдовзі підозра підтвердилась — виявилось, що водій вже має несплачені штрафи. Поліціянти викликали по рації кілька патрулів на його домашню адресу.

Водій дійсно припаркував машину поблизу дому, там його і зустріли патрульні. Чоловік поділився що злякався самого себе та своїх дій, але хотів уникнути контакту з поліцією, тому старався втекти.

З’ясувалось, що порушнику — 70 років, і 40 з них він провів за кермом попри відсутність водійського посвідчення. Лише за 2024 рік його зупиняли двічі.

Алкотестер показав, що чоловік був тверезий. Йому заборонили сідати за кермо й вилучили ключі від машини. Тепер йому інкримінуватимуть десятки правопорушень.

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