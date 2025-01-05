Женщина с лишним весом ежедневно проходила 10 тысяч шагов: как она выглядит сейчас (фото)

В течение многих лет Келли Винн не осознавала, что имеет проблемы с питанием и образом жизни. Она регулярно пропускала завтрак и часто употребляла алкоголь.

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39-летняя парикмахерша и мама двоих детей Келли Винн из Великобритании продемонстрировала свою эпическую трансформацию после того, как ежедневно проходила 10 тысяч шагов. За это время женщина похудела на 48 килограммов. Теперь она делится своими результатами в TikTok.

В течение многих лет Келли не осознавала, что имеет проблемы с питанием и образом жизни. Она регулярно пропускала завтрак, покупала уличную еду и часто употребляла алкоголь. В результате ее вес пересек отметку в 124 кг.

"Как правило, я ела слишком много по вечерам, покупая еду навынос. Выпивка в течение недели также не помогла похудеть. После долгого дня один бокал вина превратился в целую бутылку", — рассказала Винн в интервью Newsweek.

Во время второй беременности женщина осознала, насколько все стало плохо. Ее отношения с мужем разрушились, а мировоззрение полностью изменилось. Келли перестала заботиться о том, как она выглядит. Это заставляло ее чувствовать себя несчастной.

Келли похудела на 48 кг Фото: TikTok

В конце концов, британка начала больше двигаться: занялась спортивной ходьбой и ежедневно делала 10 тысяч шагов. Кроме прогулок с дочками (им сейчас 7 и 5 лет), мама изменила свой рацион. Начала готовить еду на неделю вперед и следить за потребленными калориями.

За пять месяцев британка сбросила 32 кг. Затем она записалась в зал и теперь тренируется пять раз в неделю, сочетая кардио и тяжелую атлетику. С начала своего пути она потеряла аж 48 кг, и теперь чувствует себя "совершенно другим человеком".

Напомним, ранее Фокус писал, что невеста решила измениться и сбросила более 55 кг перед свадьбой. Саманта Веноп долго употребляла нездоровую пищу, часто заказывала еду с собой в ресторанах и любила хороший алкоголь. Однако появление мужа и желание измениться подтолкнули женщину к действиям, и это дало результат.

Также мы рассказывали о том, как женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт любила на обед съедать два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. Однако потом женщина поняла, что пришло время меняться.

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