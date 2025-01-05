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Жінка із зайвою вагою щодня проходила 10 тисяч кроків: який вигляд вона має зараз (фото)

Користь ходьби, як схуднути, проходячи кожен день 10 тисяч кроків, раціон, спосіб життя, зміна зовнішності
Фото: TikTok | Схудла Келлі Вінн

Протягом багатьох років Келлі Вінн не усвідомлювала, що має проблеми з харчуванням та способом життя. Вона регулярно пропускала сніданок та часто вживала алкоголь.

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39-річна перукарка та мама двох дітей Келлі Вінн з Великої Британії продемонструвала свою епічну трансформацію після того, як щодня проходила 10 тисяч кроків. За цей час жінка схудла на 48 кілограмів. Тепер вона ділиться своїми результатами у TikTok.

Протягом багатьох років Келлі не усвідомлювала, що має проблеми з харчуванням та способом життя. Вона регулярно пропускала сніданок, споживала вуличну їжу та часто вживала алкоголь. У результаті її вага перетнула позначку в 124 кг.

"Як правило, я їла занадто багато вечорами, купуючи їжу навинос. Випивка протягом тижня також не допомогла схуднути. Після довгого дня один келих вина перетворився на цілу пляшку", — розповіла Вінн в інтерв’ю Newsweek.

Під час другої вагітності жінка усвідомила, наскільки все стало погано. Її стосунки з чоловіком зруйнувалися, а світогляд повністю змінився. Келлі перестала дбати про те, який вигляд має. Це змушувало її почуватися нещасною.

Користь ходьби, як схуднути, проходячи кожен день 10 тисяч кроків, раціон, спосіб життя, зміна зовнішності Fullscreen
Келлі схудла на 48 кг
Фото: TikTok

Зрештою, британка почала більше рухатися: зайнялась спортивною ходьбою і щодня робила 10 тисяч кроків. Окрім прогулянок з доньками (їм зараз 7 і 5 років), мама змінила свій раціон. Почала готувати їжу на тиждень вперед й стежити за спожитими калоріями.

За п'ять місяців британка скинула 32 кг. Потім вона записалась до залу і тепер тренується п'ять разів на тиждень, поєднуючи кардіо та важку атлетику. З початку свого шляху вона втратила аж 48 кг, і тепер відчуває себе "абсолютно іншою людиною".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наречена вирішила змінитися і скинула понад 55 кг перед весіллям. Саманта Веноп довго вживала нездорову їжу, часто замовляла їжу з собою в ресторанах і любила хороший алкоголь. Однак поява чоловіка і бажання змінитися підштовхнули жінку до дій, і це дало результат.

Також ми розповідали про те, як жінка відмовилася від однієї закуски та схудла на 36 кг. Ліза Бернетт полюбляла на обід з'їдати два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. Однак потім жінка зрозуміла, що настав час змінюватися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.