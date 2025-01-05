Жінка із зайвою вагою щодня проходила 10 тисяч кроків: який вигляд вона має зараз (фото)

Протягом багатьох років Келлі Вінн не усвідомлювала, що має проблеми з харчуванням та способом життя. Вона регулярно пропускала сніданок та часто вживала алкоголь.

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39-річна перукарка та мама двох дітей Келлі Вінн з Великої Британії продемонструвала свою епічну трансформацію після того, як щодня проходила 10 тисяч кроків. За цей час жінка схудла на 48 кілограмів. Тепер вона ділиться своїми результатами у TikTok.

Протягом багатьох років Келлі не усвідомлювала, що має проблеми з харчуванням та способом життя. Вона регулярно пропускала сніданок, споживала вуличну їжу та часто вживала алкоголь. У результаті її вага перетнула позначку в 124 кг.

"Як правило, я їла занадто багато вечорами, купуючи їжу навинос. Випивка протягом тижня також не допомогла схуднути. Після довгого дня один келих вина перетворився на цілу пляшку", — розповіла Вінн в інтерв’ю Newsweek.

Під час другої вагітності жінка усвідомила, наскільки все стало погано. Її стосунки з чоловіком зруйнувалися, а світогляд повністю змінився. Келлі перестала дбати про те, який вигляд має. Це змушувало її почуватися нещасною.

Келлі схудла на 48 кг Фото: TikTok

Зрештою, британка почала більше рухатися: зайнялась спортивною ходьбою і щодня робила 10 тисяч кроків. Окрім прогулянок з доньками (їм зараз 7 і 5 років), мама змінила свій раціон. Почала готувати їжу на тиждень вперед й стежити за спожитими калоріями.

За п'ять місяців британка скинула 32 кг. Потім вона записалась до залу і тепер тренується п'ять разів на тиждень, поєднуючи кардіо та важку атлетику. З початку свого шляху вона втратила аж 48 кг, і тепер відчуває себе "абсолютно іншою людиною".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наречена вирішила змінитися і скинула понад 55 кг перед весіллям. Саманта Веноп довго вживала нездорову їжу, часто замовляла їжу з собою в ресторанах і любила хороший алкоголь. Однак поява чоловіка і бажання змінитися підштовхнули жінку до дій, і це дало результат.

Також ми розповідали про те, як жінка відмовилася від однієї закуски та схудла на 36 кг. Ліза Бернетт полюбляла на обід з'їдати два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. Однак потім жінка зрозуміла, що настав час змінюватися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.