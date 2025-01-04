"Шок для всей семьи": хозяйка заглянула в сарай к своей козе и не поверила глазам (видео)
Эйвери в разговоре с журналистами вспомнила тот момент, когда узнала о невероятном событии на ферме. Это стало настоящим шоком для ее семьи.
Домохозяйка Эйвери Титус из Вирджинии (США) недавно проснулась от неожиданного события на своей ферме. Заглянув в сарай, женщина увидела, что у ее козы родилось потомство. Соответствующее видео, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным, собрав 1,1 миллиона просмотров.
В кадре можно увидеть козу Хани, которая стоит у входа в деревянный сарай, откуда выглядывают двое новорожденных. В описании автор ролика отметила: "Сегодня утром проснулась с новыми друзьями".
Пополнение на ферме
Эйвери в разговоре с журналистами вспомнила тот момент, когда узнала о новом пополнении на ферме.
"Муж зашел в нашу спальню и спросил: "Можешь посмотреть на улицу?". Я сначала подумала, что с одним из наших животных что-то не так, а потом он добавил: "Кажется, там малыши". Быстро встала с кровати и выглянула в окно. Там бегали два крошечных младенца", — рассказала хозяйка в интервью Newsweek.
По ее словам, неожиданное пополнение стало для них большой неожиданностью.
"Мы понятия не имели, что Хани беременна — это было шоком для всей семьи. Я быстро накинула теплую одежду и выбежала на улицу. Затем позвонила соседке, которая имеет больше опыта, и попросила ее подойти, чтобы проверить, все ли с ними в порядке", — добавляет женщина.
Интересно, что вскоре на их ферме родила еще одна коза — Бутса.
"Что и говорить, у нас здесь было сумасшествие — в лучшем смысле этого слова", — делится Титус.
Зрители TikTok начали активно комментировать увиденное в кадре, засыпая автора вирусного видео словами поддержки.
- "Они очаровательны!";
- "Пожалуйста, обнимите их за меня, включая маму";
- "Первый просто стоит там, мол: "Привет, я новенькая";
- "Они такие драгоценные";
- "Совершенные маленькие ангелочки!".
Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.
А вот Саманта Роуз оставила еду и воду для бродячего кота, которого увидела возле своего дома, а потом проверила камеру наблюдения и узнала неожиданное продолжение этой истории.