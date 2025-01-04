"Шок для всей семьи": хозяйка заглянула в сарай к своей козе и не поверила глазам (видео)

Эйвери в разговоре с журналистами вспомнила тот момент, когда узнала о невероятном событии на ферме. Это стало настоящим шоком для ее семьи.

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Домохозяйка Эйвери Титус из Вирджинии (США) недавно проснулась от неожиданного события на своей ферме. Заглянув в сарай, женщина увидела, что у ее козы родилось потомство. Соответствующее видео, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным, собрав 1,1 миллиона просмотров.

В кадре можно увидеть козу Хани, которая стоит у входа в деревянный сарай, откуда выглядывают двое новорожденных. В описании автор ролика отметила: "Сегодня утром проснулась с новыми друзьями".

Пополнение на ферме

Эйвери в разговоре с журналистами вспомнила тот момент, когда узнала о новом пополнении на ферме.

"Муж зашел в нашу спальню и спросил: "Можешь посмотреть на улицу?". Я сначала подумала, что с одним из наших животных что-то не так, а потом он добавил: "Кажется, там малыши". Быстро встала с кровати и выглянула в окно. Там бегали два крошечных младенца", — рассказала хозяйка в интервью Newsweek.

По ее словам, неожиданное пополнение стало для них большой неожиданностью.

"Мы понятия не имели, что Хани беременна — это было шоком для всей семьи. Я быстро накинула теплую одежду и выбежала на улицу. Затем позвонила соседке, которая имеет больше опыта, и попросила ее подойти, чтобы проверить, все ли с ними в порядке", — добавляет женщина.

Козлята на ферме Фото: TikTok

Интересно, что вскоре на их ферме родила еще одна коза — Бутса.

"Что и говорить, у нас здесь было сумасшествие — в лучшем смысле этого слова", — делится Титус.

Зрители TikTok начали активно комментировать увиденное в кадре, засыпая автора вирусного видео словами поддержки.

"Они очаровательны!";

"Пожалуйста, обнимите их за меня, включая маму";

"Первый просто стоит там, мол: "Привет, я новенькая";

"Они такие драгоценные";

"Совершенные маленькие ангелочки!".

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

А вот Саманта Роуз оставила еду и воду для бродячего кота, которого увидела возле своего дома, а потом проверила камеру наблюдения и узнала неожиданное продолжение этой истории.