"Шок для всієї родини": хазяйка заглянула у сарай до своєї кози й не повірила очам (відео)

Ейвері в розмові з журналістами згадала той момент, коли дізналась про неймовірну подію на фермі. Це стало справжнім шоком для її родини.

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Домогосподарка Ейвері Тітус з Вірджинії (США) нещодавно прокинулась від несподіваної події на своїй фермі. Заглянувши у сарай, жінка побачила, що у її кози народилося потомство. Відповідне відео, опубліковане у TikTok, миттєво стало вірусним, зібравши 1,1 мільйона переглядів.

У кадрі можна побачити козу Хані, яка стоїть біля входу до дерев'яного сараю, звідки визирають двоє новонароджених. В описі авторка ролика зазначила: "Сьогодні вранці прокинулася з новими друзями".

Поповнення на фермі

Ейвері в розмові з журналістами згадала той момент, коли дізналась про нове поповнення на фермі.

"Чоловік зайшов до нашої спальні та запитав: "Можеш подивитися на вулицю?". Я спершу подумала, що з однією з наших тварин щось не так, а потім він додав: "Здається, там малята". Швидко схопився з ліжка й виглянула у вікно. Там бігали двоє крихітних немовлят", — розповіла господиня в інтерв’ю Newsweek.

За її словами, несподіване поповнення стало для них великою несподіванкою.

"Ми й гадки не мали, що Хані вагітна — це було шоком для всієї родини. Я швидко накинула теплий одяг і вибігла на вулицю. Потім зателефонувала сусідці, яка має більше досвіду, й попросила її підійти, щоб перевірити, чи з ними все гаразд", — додає жінка.

Козенята на фермі Фото: TikTok

Цікаво, що невдовзі на їхній фермі народила ще одна коза — Бутса.

"Що й казати, у нас тут було божевілля — у найкращому сенсі цього слова", — ділиться Тітус.

Глядачі TikTok почали активно коментувати побачена у кадрі, засипаючи авторку вірусного відео словами підтримки.

"Вони чарівні!";

"Будь ласка, обійміть їх за мене, включаючи маму";

"Перше просто стоїть там, мовляв: "Привіт, я новенька";

"Вони такі дорогоцінні";

"Досконалі маленькі янголята!".

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

А от Саманта Роуз залишила їжу та воду для бродячого кота, якого побачила біля свого будинку, а потім перевірила камеру спостереження й дізналась несподіване продовження цієї історії.