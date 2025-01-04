"Шок для всієї родини": хазяйка заглянула у сарай до своєї кози й не повірила очам (відео)
Ейвері в розмові з журналістами згадала той момент, коли дізналась про неймовірну подію на фермі. Це стало справжнім шоком для її родини.
Домогосподарка Ейвері Тітус з Вірджинії (США) нещодавно прокинулась від несподіваної події на своїй фермі. Заглянувши у сарай, жінка побачила, що у її кози народилося потомство. Відповідне відео, опубліковане у TikTok, миттєво стало вірусним, зібравши 1,1 мільйона переглядів.
У кадрі можна побачити козу Хані, яка стоїть біля входу до дерев'яного сараю, звідки визирають двоє новонароджених. В описі авторка ролика зазначила: "Сьогодні вранці прокинулася з новими друзями".
Поповнення на фермі
Ейвері в розмові з журналістами згадала той момент, коли дізналась про нове поповнення на фермі.
"Чоловік зайшов до нашої спальні та запитав: "Можеш подивитися на вулицю?". Я спершу подумала, що з однією з наших тварин щось не так, а потім він додав: "Здається, там малята". Швидко схопився з ліжка й виглянула у вікно. Там бігали двоє крихітних немовлят", — розповіла господиня в інтерв’ю Newsweek.
За її словами, несподіване поповнення стало для них великою несподіванкою.
"Ми й гадки не мали, що Хані вагітна — це було шоком для всієї родини. Я швидко накинула теплий одяг і вибігла на вулицю. Потім зателефонувала сусідці, яка має більше досвіду, й попросила її підійти, щоб перевірити, чи з ними все гаразд", — додає жінка.
Цікаво, що невдовзі на їхній фермі народила ще одна коза — Бутса.
"Що й казати, у нас тут було божевілля — у найкращому сенсі цього слова", — ділиться Тітус.
Глядачі TikTok почали активно коментувати побачена у кадрі, засипаючи авторку вірусного відео словами підтримки.
- "Вони чарівні!";
- "Будь ласка, обійміть їх за мене, включаючи маму";
- "Перше просто стоїть там, мовляв: "Привіт, я новенька";
- "Вони такі дорогоцінні";
- "Досконалі маленькі янголята!".
Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.
А от Саманта Роуз залишила їжу та воду для бродячого кота, якого побачила біля свого будинку, а потім перевірила камеру спостереження й дізналась несподіване продовження цієї історії.