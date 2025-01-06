Мужчина нашел свой подарок спустя 46 лет: что было внутри (фото)

53-летний мужчина помогал отремонтировать ванную комнату в доме своих родителей и нашел кое-что неожиданное за стеной.

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Иногда рождественские подарки настолько ужасны, что о них хочется немедленно забыть. Бывает и наоборот, когда мы помним и вспоминаем о них на протяжении всей жизни. Однако еще есть третий сценарий, когда презенты так хорошо спрятаны, что их находят только через несколько десятилетий. Так произошло с Тимом Кингом из штата Иллинойс (США).

53-летний мужчина через несколько дней после Рождества помогал отремонтировать ванную комнату в доме своих родителей и нашел кое-что неожиданное за одной из стен. "Когда я вытащил посылку, то увидел очень старую рождественскую оберточную бумагу. Тогда понял, что на коробке написано мое имя", — рассказывает о том случае Тим.

Когда американец открывал рождественский подарок, его мама сидела рядом. Как выяснилось, внутри упаковки был набор "Громовых струй", игрушечных самолетиков из Matchbox, популярных среди детей в конце 1970-х годов.

Мужчина нашел свой подарок спустя 46 лет Фото: Instagram

Видео со своим запоздалым подарком Кинг опубликовал в Instagram еще 27 декабря. Сейчас этот ролик собрал множество просмотров, тысячи лайков и комментариев.

Точно неизвестно, как подарок оказался за стеной в ванной. Тим подозревает, что игрушки купили в 1978 году. Когда его родители прятали рождественские подарки на чердаке, похоже, один пакет сполз за стену.

Мужчина так и не признался, увлекается ли маленькими моделями самолетиков в свои 53 года, ведь с того времени прошло почти полвека.

Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США), которого зовут Джейсон, был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым они никогда раньше не общались. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.

А вот Кайли Зелински из США ошеломила пользователей сети, показав гигантскую кучу подарков для своего парня.