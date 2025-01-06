Чоловік знайшов свій подарунок через 46 років: що було всередині (фото)

53-річний чоловік допомагав відремонтувати ванну кімнату в будинку своїх батьків й знайшов дещо несподіване за стіною.

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Інколи різдвяні подарунки настільки жахливі, що про них хочеться негайно забути. Буває й навпаки, коли ми пам’ятаємо та згадуємо про них упродовж всього життя. Однак ще є третій сценарій, коли презенти так добре заховані, що їх знаходять лише через кілька десятиліть. Так сталося з Тімом Кінгом зі штату Іллінойс (США).

53-річний чоловік через кілька днів після Різдва допомагав відремонтувати ванну кімнату в будинку своїх батьків й знайшов дещо несподіване за однією зі стін. "Коли я витягнув посилку, то побачив дуже старий різдвяний обгортковий папір. Тоді зрозумів, що на коробці написано моє ім'я", — розповідає про той випадок Тім.

Коли американець відкривав різдвяний подарунок, його мама сиділа поруч. Як з’ясувалось, всередині упаковки був набір "Громових струменів", іграшкових літачків з Matchbox, популярних серед дітей наприкінці 1970-х років.

Чоловік знайшов свій подарунок через 46 років Фото: Instagram

Відео зі своїм запізнілим подарунком Кінг опублікував в Instagram ще 27 грудня. Наразі цей ролик зібрав безліч переглядів, тисячі вподобайок та коментарів.

Достеменно невідомо, як подарунок опинився за стіною у ванній. Тім підозрює, що іграшки купили у 1978 році. Коли його батьки ховали різдвяні подарунки на горищі, схоже, один пакунок сповз за стіну.

Чоловік так і не зізнався, чи захоплюється маленькими моделями літачків у свої 53 роки, адже з того часу минуло майже півстоліття.

Нагадаємо, раніше батько двох дітей з Нью-Йорка (США), якого звуть Джейсон, був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині.

А от Кайлі Зелінські зі США приголомшила користувачів мережі, показавши гігантську купу подарунків для свого хлопця.