Семья нашла секретное здание на заднем дворе: что было внутри (фото)

Влюбленные переехали в свой новый дом в июле 2024 года и вскоре случайно обнаружили на территории скрытую пристройку, о которой молчали предыдущие владельцы.

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Супруги из Великобритании обнаружили на заднем дворе своего недавно приобретенного дома каменную хозяйственную постройку. Об этом они рассказали в ролике, опубликованном в Instagram, собрав миллионы просмотров и множество одобрительных реакций.

"Выяснилось, что у нас есть дополнительное здание, о котором раньше не знали. Люблю акции: "Купи один дом, а второй получи бесплатно". Поэтому я не жалуюсь!", — написала пара, Бен и Ребекка из Корнуолла, в описании к ролику.

Случайная находка

Влюбленные переехали в свой новый дом в июле 2024 года и вскоре случайно обнаружили на территории скрытую пристройку.

"Когда начали здесь жить, то заметили, что собаки постоянно исчезают под заросшей живой изгородью. Мы не знали, что они там делают и куда это ведет, но хотели убедиться в безопасности, чтобы они куда-то не убежали", — рассказали британцы в интервью журналу Newsweek.

Хозяева говорят, что в живой изгороди прятались собаки Фото: Instagram

В кадре можно увидеть, как Бен подстригает кустарник, укрывающий здание возле гаража, и продирается сквозь грубые заросли, чтобы обнаружить каменную стену уличного туалета, обрезки пиломатериалов и крышу, увитую многолетним плющом.

Планы хозяев

Хотя наличие дополнительного санузла может повысить стоимость недвижимости в целом при перепродаже, супруги пока не пользуются им для собственных нужд.

"Он подключен к главной канализационной трубе, но мы его еще опробовали, да и цистерны для смыва нет. Возможно, превратим это пространство в хранилище для сада. Кто-то в комментариях под видео даже предложил нам сделать там домик и сдавать туристам на Airbnb", — делится планами пара.

Пара нашла возле дома пристройку Фото: Instagram

Напомним, ранее крошечную квартиру для сдачи в аренду пользователи сети назвали гигантским туалетом из-за ее планировки в "тюремном стиле", а также маленькой площади — всего шесть квадратных метров. Всплеск внимания к этому помещению в Токио (Япония) возник на фоне оживления международного туризма в 2024 году, что привело к переполнению отелей по всей стране и росту цен на жилье.

Кроме того, владелец дома на севере Франции пытался заставить своих арендаторов уехать посреди зимы, решив заменить все двери и окна в своем доме.