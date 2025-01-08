Сім'я знайшла секретну будівлю на задньому дворі: що було всередині (фото)

Закохані переїхали до своєї нової оселі у липні 2024 року й невдовзі випадково виявили на території сховану прибудову, про яку мовчали попередні власники.

Related video

Подружжя з Великої Британії виявило на задньому дворі свого нещодавно придбаного будинку кам'яну господарську споруду. Про це вони розповіли у відео, опублікованому в Instagram, зібравши мільйони переглядів та безліч схвальних реакцій.

"З’ясувалось, що маємо додаткову будівлю, про яку раніше не знали. Люблю акції: "Купи один будинок, а другий отримай безплатно". Тож я не скаржуся!", — написала пара, Бен і Ребека з Корнуоллу, в описі до ролика.

Випадкова знахідка

Закохані переїхали до своєї нової оселі у липні 2024 року й невдовзі випадково виявили на території сховану прибудову.

"Коли почали тут жити, то помітили, що собаки постійно зникають під зарослим живоплотом. Ми не знали, що вони там роблять і куди це веде, але хотіли переконатися у безпеці, аби вони кудись не втекли", — розповіли британці в інтерв'ю журналу Newsweek.

Господарі кажуть, що у живоплоті ховались собаки Фото: Instagram

У кадрі можна побачити, як Бен підстригає чагарник, який вкриває будівлю біля гаража, й продирається крізь грубі зарослі, щоб виявити кам'яну стіну вуличного туалету, обрізки пиломатеріалів і дах, оповитий багаторічним плющем.

Плани господарів

Хоча наявність додаткового санвузла може підвищити вартість нерухомості загалом при перепродажі, подружжя наразі не користується ним для власних потреб.

"Він підключений до головної каналізаційної труби, але ми його ще випробували, та й цистерни для змиву немає. Можливо, перетворимо цей простір в сховище для саду. Хтось у коментарях під відео навіть запропонував нам зробити там хатинку й здавати туристам на Airbnb", — ділиться планами пара.

Пара знайшла біля будинку прибудовку Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше крихітну квартиру для здачі в оренду користувачі мережі назвали гігантським туалетом через її планування у "тюремному стилі", а також маленьку площу — всього шість квадратних метрів. Сплеск уваги до цього помешкання в Токіо (Японія) виник на тлі пожвавлення міжнародного туризму в 2024 році, що призвело до переповнення готелів по всій країні та зростання цін на житло.

Крім того, власник будинку на півночі Франції намагався змусити своїх орендарів виїхати посеред зими, вирішивши замінити всі двері та вікна у своєму помешканні.