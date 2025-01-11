Мужчина потерял дар речи от неожиданных находок в доме за $1,6 миллиона (видео)

Эндрю Матсон отметил, что все строительные работы проводились "с нуля" без использования фундамента от предыдущего сооружения, которое стояло на этой территории.

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Видео, на котором инспектор Эндрю Матсон демонстрирует неожиданные "находки" при осмотре роскошного дома с пятью спальнями стоимостью 1,6 миллиона долларов, завирусилось в TikTok. Сообщается, что объект недвижимости расположен в Шарлотте, штат Северная Каролина (США).

"Меня наняли люди, которые ищут для себя жилье, чтобы оценить все дефекты внутри дома и дать им лучшее представление о том, что нужно для устранения основных проблем, в первую очередь от проникновения влаги извне", — объясняет 29-летний Матсон, владелец компании Pillar to Post Home Inspections, которая занимается продажей недвижимости уже в течение десяти лет.

Эндрю поделился мыслями об ужасном состоянии нового дома, который был возведен всего два года назад. Он отметил, что все работы выполнялись "с нуля" без использования фундамента от предыдущей постройки.

Среди прочего специалист обратил внимание на коррозию стальных перемычек, которые являются структурными опорами, размещенными над окнами, чтобы выдерживать вес здания.

"Когда они подвергаются коррозии, то расширяются, что приводит к растрескиванию кирпича", — рассказывает Матсон в ролике, демонстрируя зрителям ухудшение внешнего вида здания.

Во время дальнейшего осмотра он также обращает внимание на дополнительные "красные флажки", в частности показывает угол на крыше с видимыми трещинами в кирпиче, расшатанные перила, сломанные замки в дверях. Кроме того, труба в ванной комнате была отсоединена, оконные уплотнители испорчены, а оконная решетка нуждается в замене.

Матсон объяснил в разговоре с Newsweek, что многие проблемы в доме возникли из-за некачественного выполнения работ.

Напомним, ранее крошечную квартиру для сдачи в аренду пользователи сети назвали гигантским туалетом из-за ее планировки в "тюремном стиле", а также маленькой площади — всего шесть квадратных метров. Всплеск внимания к этому помещению в Токио (Япония) возник на фоне оживления международного туризма в 2024 году, что привело к переполнению отелей по всей стране и росту цен на жилье.

Кроме того, владелец дома на севере Франции пытался заставить своих арендаторов уехать посреди зимы, решив заменить все двери и окна в своем доме.