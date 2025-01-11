Чоловік втратив дар мови від несподіваних знахідок у будинку за 1,6 мільйона доларів (відео)

Ендрю Матсон зазначив, що всі будівельні роботи проводились "з нуля" без використання фундаменту від попередньої споруди, яка стояла на цій території.

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Відео, на якому інспектор Ендрю Матсон демонструє несподівані "знахідки" під час огляду розкішного будинку з п'ятьма спальнями вартістю 1,6 мільйона доларів, завірусилось у TikTok. Повідомляється, що об’єкт нерухомості розташований у Шарлотті, штат Північна Кароліна (США).

"Мене найняли люди, які шукають для себе житло, щоб оцінити всі дефекти всередині будинку і дати їм краще уявлення про те, що потрібно для усунення основних проблем, в першу чергу від проникнення вологи ззовні", — пояснює 29-річний Матсон, власник компанії Pillar to Post Home Inspections, яка займається продажем нерухомості уже протягом десяти років.

Ендрю поділився думками про жахливий стан новозбудованого будинку, який був зведений всього два роки тому. Він зазначив, що всі роботи виконувались "з нуля" без використання фундаменту від попередньої споруди.

Серед іншого фахівець звернув увагу на корозію сталевих перемичок, які є структурними опорами, розміщеними над вікнами, щоб витримувати вагу будівлі.

"Коли вони піддаються корозії, то розширюються, що призводить до розтріскування цегли", — розповідає Матсон у ролику, демонструючи глядачам погіршення зовнішнього вигляду будівлі.

Під час подальшого огляду він також звертає увагу на додаткові "червоні прапорці", зокрема показує кут на даху з видимими тріщинами в цеглі, розхитані бильця, зламані замки у дверях. Окрім того, труба у ванній кімнаті була від'єднана, віконні ущільнювачі зіпсовані, а віконна решітка потребує заміни.

Матсон пояснив у розмові з Newsweek, що багато проблем у будинку виникли через неякісне виконання робіт.

Нагадаємо, раніше крихітну квартиру для здачі в оренду користувачі мережі назвали гігантським туалетом через її планування у "тюремному стилі", а також маленьку площу — всього шість квадратних метрів. Сплеск уваги до цього помешкання в Токіо (Японія) виник на тлі пожвавлення міжнародного туризму в 2024 році, що призвело до переповнення готелів по всій країні та зростання цін на житло.

Крім того, власник будинку на півночі Франції намагався змусити своїх орендарів виїхати посеред зими, вирішивши замінити всі двері та вікна у своєму помешканні.