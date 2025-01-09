Снеговик возле спортивного клуба испугал бабушку с дедушкой: что шокировало супругов (фото)

Пожилые люди отметили, что не хотели бы, чтобы их внуки видели подобное зрелище. Спортивный клуб заявил, что не хочет становиться известным благодаря этому снеговику.

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Наглый снеговик с большим ледяным "придатком" заставил крестьян содрогнуться от ужаса после того, как его заметили в окрестностях города Уоррингтон в Великобритании. Об этом пишет Daily Star.

Дерзкая семифутовая скульптура с немалым ледяным "придатком" появилась на регбийной площадке спортивного клуба, что вблизи Уоррингтона, и взбудоражила местных жителей.

"Мне это абсолютно отвратительно, я взял внуков на снежную прогулку и не хочу, чтобы они видели подобное", — сказал дедушка.

Он объяснил, что "очень реалистичные гениталии" вызвали у него и его жены шок.

Снеговик Фото: Daily Star

"И тогда я подумала, что должна сделать несколько фотографий и сообщить об этом, чтобы спасти кого-то другого от такого же шока, как у меня!", — отметила бабушка.

В то же время некоторые жители восприняли снеговика с юмором.

"Надо было просто подойти и оторвать "его", — написал один из комментаторов.

"У него есть фанаты OnlyFans?", — спросил другой.

В то же время спортивный клуб, возле которого слепили снеговика, что снеговики с подобными "придатками" — это не совсем то, чем куб хочет быть известным.

Напомним, в британском пабе-отеле застряли десятки посетителей из-за непогоды, но вместо печали и разочарования они лепят снеговиков.

Фокус также писал о том, как папа поставил снеговиков во дворе, но оказалось, что это зрелище не для детей.