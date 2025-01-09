Сніговик поблизу спортивного клубу злякав бабусю з дідусем: що шокувало подружжя (фото)

Літні люди наголосили, що не хотіли б, щоб їх онуки бачили подібне видовище. Спортивний клуб заявив, що не хоче ставати відомим завдяки цьому сніговику.

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Нахабний сніговик з великим крижаним "придатком" змусив селян здригнутися від жаху після того, як його помітили в околицях міста Воррінгтон у Великій Британії. Про це пише Daily Star.

Зухвала семифутова скульптура з чималим крижаним "придатком" з'явилася на регбійному майданчику спортивного клубу, що поблизу Воррінгтона, і розбурхала місцевих жителів.

"Мені це абсолютно огидно, я взяв онуків на снігову прогулянку і не хочу, щоб вони бачили подібне", — сказав дідусь.

Він пояснив, що "дуже реалістичні геніталії" викликали у нього та його дружини шок.

Сніговик Фото: Daily Star

"І тоді я подумала, що повинна зробити кілька фотографій і повідомити про це, щоб врятувати когось іншого від такого ж шоку, як у мене!", — зазначила бабуся.

Водночас деякі мешканці сприйняли сніговика із гумором.

"Треба було просто підійти і відірвати "його", — написав один з коментаторів.

"У нього є фанати OnlyFans?", — запитав інший.

Водночас спортивний клуб, поблизу якого зліпили сніговика, що сніговики з подібними "придатками" — це не зовсім те, чим куб хоче бути відомим..

Нагадаємо, у британському пабі-готелі застрягли десятки відвідувачів через негоду, але замість суму й розчарування вони ліплять сніговиків.

Фокус також писав про те, як тато поставив сніговиків у дворі, але виявилось, що це видовище не для дітей.