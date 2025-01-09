Всего за одну ночь: парень рассказал, как его семья стала миллионерами (видео)

Джейден Кларк был всего лишь ребенком, когда его семья выиграла миллионы в лотерею. Теперь он открыто говорит о том, как неожиданное богатство изменило их жизнь и какие трудности пришлось преодолеть.

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Когда Джейдену Кларку было всего 12 лет, его мама неожиданно забрала его и его сестру из школы, пообещав сюрприз, который они приняли за новость о новом члене семьи. Однако дома их ждал не новый брат или сестра, а чек на огромную сумму — семья выиграла миллионы в лотерею. Своей историей парень поделился в одном из роликов в TikTok.

Отец мальчика много лет подряд ставил одни и те же номера, и в тот день удача наконец улыбнулась ему. Хотя Джейден, будучи ребенком, мало понимал, что такое лотерея, он быстро осознал восторг своих родителей, осознав, что их жизнь теперь никогда не будет прежней.

"За одну ночь мы из довольно бедной семьи превратились в мультимиллионеров", — рассказывает он.

Парень признается, что выигрыш полностью перевернул их жизнь, начав с того, что избавил от долгов и угрозы потери дома. Тем не менее, внезапное богатство принесло не только радость, но и множество сложностей. Джейден отмечает, что с самого начала семья столкнулась с трудностью адаптации к новому статусу. Родители даже временно забрали детей из школы, чтобы выработать стратегию, как справляться с неожиданным богатством.

"Когда ты выигрываешь такие деньги, у тебя формируется странное отношение к работе и ценности денег", — говорит Джейден.

Джейден Кларк был всего лишь ребенком, когда его семья выиграла миллионы в лотерею Фото: TikTok

Несмотря на то, что семья пыталась сохранить обычный образ жизни, их существование стало совершенно другим. Он признается, что с детства чувствовал себя "не таким, как все", а нормальная жизнь казалась ему чем-то недостижимым.

В своей истории Джейден также упомянул, что его родители испытывали чувство вины из-за выигрыша, а сам он часто чувствовал себя "изгоем". Однако переезд в Лос-Анджелес (США) помог ему и его семье обрести гармонию и лучше принять свое положение.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов. Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.