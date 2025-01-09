Усього за одну ніч: хлопець розповів, як його сім'я стала мільйонерами (відео)

Джейден Кларк був усього лише дитиною, коли його сім'я виграла мільйони в лотерею. Тепер він відкрито говорить про те, як несподіване багатство змінило їхнє життя і які труднощі довелося подолати.

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Коли Джейдену Кларку було лише 12 років, його мама несподівано забрала його та його сестру зі школи, пообіцявши сюрприз, який вони сприйняли за новину про нового члена сім'ї. Однак удома на них чекав не новий брат чи сестра, а чек на величезну суму — сім'я виграла мільйони в лотерею. Своєю історією хлопець поділився в одному з роликів у TikTok.

Батько хлопчика багато років поспіль ставив одні й ті самі номери, і того дня удача нарешті посміхнулася йому. Хоча Джейден, бувши дитиною, мало розумів, що таке лотерея, він швидко усвідомив захват своїх батьків, усвідомивши, що їхнє життя тепер ніколи не буде таким, як раніше.

"За одну ніч ми з досить бідної сім'ї перетворилися на мультимільйонерів", — розповідає він.

Хлопець зізнається, що виграш повністю перевернув їхнє життя, почавши з того, що позбавив боргів і загрози втрати будинку. Проте раптове багатство принесло не тільки радість, а й безліч складнощів. Джейден зазначає, що з самого початку сім'я зіткнулася з труднощами адаптації до нового статусу. Батьки навіть тимчасово забрали дітей зі школи, щоб виробити стратегію, як справлятися з несподіваним багатством.

"Коли ти виграєш такі гроші, у тебе формується дивне ставлення до роботи й цінності грошей", — каже Джейден.

Джейден Кларк був усього лише дитиною, коли його сім'я виграла мільйони в лотерею Фото: TikTok

Попри те, що сім'я намагалася зберегти звичайний спосіб життя, їхнє існування стало зовсім іншим. Він зізнається, що з дитинства почувався "не таким, як усі", а нормальне життя здавалося йому чимось недосяжним.

У своїй історії Джейден також згадав, що його батьки відчували почуття провини через виграш, а сам він часто почувався "ізгоєм". Однак переїзд до Лос-Анджелеса (США) допоміг йому та його сім'ї знайти гармонію і краще прийняти своє становище.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.