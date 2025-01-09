Женщина наконец вышла замуж за свою первую любовь, а потом поняла, что это конец (фото)

Супружескую жизнь Кэти называет не иначе, как сказкой. Пара жила в мире и согласии, полностью понимая и поддерживая друг друга.

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50-летняя Кэти Ферраро думала, что будет жить, как в сказке, когда выйдет замуж за свою первую любовь. Однако отношения пары неожиданно разрушились из-за ухудшения физического и эмоционального состояния женщины. Подробнее об этом она рассказала на странице в TikTok.

"Мы с мужем знаем друг друга уже более 30 лет. Встречались, когда я еще была подростком. После развода с первым мужем мы возобновили отношения и позже поженились", — рассказала Ферраро в интервью изданию Newsweek.

Супружескую жизнь Кэти называет не иначе, как сказкой. Пара жила в мире и согласии, полностью понимая и поддерживая друг друга. "Мы были неразлучны. Часто путешествовали, смеялись друг над другом до боли в животе и были лучшими друзьями", — добавляет она.

Странные симптомы

Впрочем, эту идиллию разрушили тревожные симптомы, которые начали появляться у женщины в октябре 2018 года. Как выяснилось, это было переходное состояние перед менопаузой.

"Я чувствовала головокружение и звон в ушах, увеличились лимфатические узлы, начались серьезные проблемы с пищеварением, приступы аллергии, также меня мучила сильная усталость, тревога и панические атаки", — перечисляет симптомы Ферраро.

Кэти Ферраро рассталась с "идеальным мужчиной" Фото: TikTok

В ролике, опубликованном в TikTok, женщина описала кардинальные изменения, которые заставили ее внезапно подать на развод со своим "идеальным мужем". Этот клип стал вирусным, собрав более 1,8 миллиона просмотров и 84 тыс. лайков.

Несмотря на длительный и неконтролируемый процесс отстранения от семьи, друзей и даже мужа, после диагностики и комплексного медицинского осмотра врачи сказали Кэти, что с ней все в порядке. В конце концов, пациентке поставили диагноз "сильное тревожное расстройство" и прописали антидепрессанты.

Время помогло

В конце концов, справиться с проблемой помогло время. В августе 2024 года Ферраро снова воссоединилась с любимым, а недавно пара даже отпраздновала свою годовщину.

"Я стараюсь лучше осознавать свои эмоции, но иногда они все еще неконтролируемые. Сейчас мы уже шутим по этому поводу, возможно, мне просто нужно лучше выспаться или съесть шоколад, но некоторые дни до сих пор остаются для меня борьбой", — резюмирует женщина.

Напомним, ранее две подруги, Пейдж Николь и Джиджи Тейлор, столкнулись с общественным осуждением из-за своих мужей, которые умрут за решеткой. Возлюбленный Пейдж, Джозеф, отбывает пожизненное заключение, а избранник Джиджи, Майкл, попал в камеру смертников.

А вот Лю Ляньге, бывший председатель Банка Китая, якобы убедил своего сына разорвать отношения с невестой, чтобы позже самому жениться на ней.