Жінка нарешті вийшла заміж за своє перше кохання, а потім зрозуміла, що це кінець (фото)

Подружнє життя Кеті називає не інакше, як казкою. Пара жила в мирі та злагоді, повністю розуміючи та підтримуючи одне одного.

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50-річна Кеті Ферраро думала, що житиме, наче у казці, коли вийде заміж за своє перше кохання. Однак стосунки ідеальної пари неочікувано зруйнувалися через погіршення фізичного та емоційного стану жінки. Детальніше про це вона розповіла на сторінці у TikTok.

"Ми з чоловіком знаємо одне одного вже понад 30 років. Зустрічалися, коли я ще була підлітком. Після розлучення з першим чоловіком ми відновили стосунки й згодом побралися", — розповіла Ферраро в інтерв’ю виданню Newsweek.

Подружнє життя Кеті називає не інакше, як казкою. Пара жила в мирі та злагоді, повністю розуміючи та підтримуючи одне одного. "Ми були нерозлучні. Часто подорожували, сміялися одна з одної до болю в животі й були найкращими друзями", — додає вона.

Дивні симптоми

Втім, цю ідилію зруйнували тривожні симптоми, які почали з'являтися у жінки у жовтні 2018 року. Як з’ясувалось, це був перехідний стан перед менопаузою.

"Я відчувала запаморочення та дзвін у вухах, збільшилися лімфатичні вузли, почалися серйозні проблеми з травленням, приступи алергії, також мене мучила сильна втома, тривога і панічні атаки", — перераховує симптоми Ферраро.

Кеті Ферраро розлучилась з "ідеальним чоловіком" Фото: TikTok

У ролику, опублікованому в TikTok, жінка описала кардинальні зміни, які змусили її раптово подати на розлучення зі своїм "ідеальним чоловіком". Цей кліп став вірусним, зібравши понад 1,8 мільйона переглядів і 84 тис. вподобайок.

Попри тривалий і неконтрольований процес відсторонення від родини, друзів і навіть чоловіка, після діагностики та комплексного медичного огляду лікарі сказали Кеті, що з нею все в порядку. Зрештою, пацієнтці поставили діагноз "сильний тривожний розлад" й прописали антидепресанти.

Допоміг час

Зрештою, впоратися з проблемою допоміг час. У серпні 2024 року Ферраро знову возз'єдналася з коханим, а нещодавно пара навіть відсвяткувала свою річницю.

"Я намагаюся краще усвідомлювати свої емоції, але іноді вони все ще неконтрольовані. Зараз ми вже жартуємо з цього приводу, можливо, мені просто потрібно краще виспатися або з'їсти шоколад, але деякі дні досі лишаються для мене боротьбою", — резюмує жінка.

Нагадаємо, раніше дві подруги, Пейдж Ніколь та Джіджі Тейлор, стикнулись з суспільним осудом через своїх чоловіків, які помруть за ґратами. Коханий Пейдж, Джозеф, відбуває довічне ув'язнення, а обранець Джіджі, Майкл, потрапив у камеру смертників.

А от Лю Ляньге, колишній голова Банку Китаю, нібито переконав свого сина розірвати стосунки з нареченою, щоб згодом самому одружитися з нею.