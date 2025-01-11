Россиянка в аэропорту выпрыгнула на ленту для багажа, чтобы быстрее добраться до самолета (видео)

Женщина думала, что это ускоренный путь к выходу на посадку на свой рейс. Работники аэропорта просто наблюдали за происходящим.

Related video

В аэропорту Владикавказа в РФ женщина выпрыгнула на ленту для багажа ленту у стойки регистрации, потому что подумала, что это путь к ее самолету. Видео инцидента обнародовало российское издание Baza.

"В аэропорту Владикавказа пассажирка решила лететь в "багажном классе" и сразу после регистрации зашла на ленту", — говорится в подписи к видео.

На отснятых кадрах видно, как женщина подходит к багажной ленте на стойке регистрации в то время, как двое сотрудников авиакомпании стоят на стойке рядом с ней и регистрируют другого пассажира.

Женщина выпрыгивает на ленту, поскальзываясь и падая в самом конце, где багаж проходит через черные ворота. Она цепляется за стены, но исчезает через вышеупомянутое отверстие.

Шокированная пассажирка в истерике показывает на то, что произошло, а две работницы регистрации просто смотрят на место, где находилась женщина.

Никаких подробностей о том, что произошло после того, как женщина покаталась, не сообщается.

В то же время, как пишет Daily Star со ссылкой на источник в социальных сетях, женщина "ошибочно подумала, что лента багажного конвейера — это путь к ее самолету. Она не видела ничего необычного в том, чтобы лечь на конвейер и позволить ему занести ее в самолет".

На Reddit некоторые увидели в этом забавную сторону: один написал: "Просто старушка леди, которая называет себя чемоданом". А второй написал: "В стоимость проезда входит одна зарегистрированная бабушка".

Напомним, мужчину вместе с женой не пустили на самолет из-за проблем с паспортом.

Фокус также писал о том, что пассажир открыл дверь самолета из-за ссоры с девушкой.