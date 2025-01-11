Росіянка в аеропорту вистрибнула на стрічку для багажу, щоб швидше дістатись до літака (відео)

Жінка думала, що це прискорений шлях до виходу на посадку на свій рейс. Працівники аеропорту просто спостерігали за тим, що відбувається.

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В аеропорту Владикавказу у РФ жінка вистрибнула на стрічку для багажу стрічку біля стійки реєстрації, бо подумала, що це шлях до її літака. Відео інциденту оприлюднило російське видання Baza.

"В аеропорту Владикавказа пасажирка вирішила летіти в "багажному класі" і відразу після реєстрації зайшла на стрічку", — йдеться у підписі до відео.

На відзнятих кадрах видно, як жінка підходить до багажної стрічки на стійці реєстрації в той час, як двоє співробітників авіакомпанії стоять на стійці поруч з нею і реєструють іншого пасажира.

Жінка вистрибує на стрічку, послизаючись і падаючи в самому кінці, де багаж проходить через чорні ворота. Вона чіпляється за стіни, але зникає через вищезгаданий отвір.

Шокована пасажирка в істериці показує на те, що сталося, а дві працівниці реєстрації просто дивляться на місце, де перебувала жінка.

Жодних подробиць про те, що сталося після того, як жінка покаталася, не повідомляється.

Водночас, як пише Daily Star з посиланням на джерело у соціальних мережах, жінка "помилково подумала, що стрічка багажного конвеєра — це шлях до її літака. Вона не бачила нічого незвичайного в тому, щоб лягти на конвеєр і дозволити йому занести її в літак".

На Reddit дехто побачив у цьому кумедний бік: один написав: "Просто старенька леді, яка називає себе валізою". А другий написав: "У вартість проїзду входить одна зареєстрована бабуся".

Нагадаємо, чоловіка разом з дружиною не пустили на літак через проблеми з паспортом.

Фокус також писав про те, що пасажир відчинив двері літака через сварку з дівчиною.