Потерял все: в Лос-Анджелесе сгорел дом мужчины, который он купил на самый крупный в истории выигрыш в лотерее

Несколько лет назад американцу удалось выиграть джекпот в размере 2 миллиардов долларов, после чего он купил огромный особняк в Малибу.

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Человек, которому посчастливилось выиграть исторический джекпот Powerball всего несколько лет назад, потерял один из своих домов в лесных пожарах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Unilad.

Эдвин Кастро попал в заголовки газет, когда он получил огромный джекпот Powerball в размере 2 миллиардов долларов, купив билет на местной заправке еще в ноябре 2022 года. Его жизнь полностью изменилась в феврале 2023 года, когда он приобрел выигрышный лотерейный билет.

Кастро получил единовременную выплату в размере 997,6 миллиона долларов и стал почти миллиардером за одну ночь.

Как вы можете себе представить, он быстро приступил к инвестированию и трате этих денег, в частности, к покупке нескольких объектов недвижимости. Одним из таких объектов, который он купил, был дом за 3,8 миллиона долларов в Малибу, однако недавние фотографии, полученные US Sun, показывают, что недвижимость сгорела дотла. Все, что, похоже, осталось, — это тлеющие дрова и фундамент.

Пожар впервые вспыхнул в Лос-Анджелесе во вторник вечером (7 января), а ураганный ветер со скоростью до 100 миль в час пронес его через тихоокеанское побережье до Пасадены.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из звезд потерял свои дома в лесных пожарах, пожирающих Лос-Анджелес. Так, позже в список добавился Мел Гибсон. Актер как раз был на подкасте Джо Рогана в Техасе, когда его дом сгорел дотла.