Втратив усе: у Лос-Анджелесі згорів будинок чоловіка, який він купив на найбільший в історії виграш у лотереї

Кілька років тому американцеві вдалося виграти джекпот у розмірі 2 мільярдів доларів, після чого він купив величезний особняк у Малібу.

Related video

Людина, якій пощастило виграти історичний джекпот Powerball лише кілька років тому, втратила один зі своїх будинків у лісових пожежах у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє видання Unilad.

Едвін Кастро потрапив у заголовки газет, коли він отримав величезний джекпот Powerball у розмірі 2 мільярдів доларів, придбавши квиток на місцевій заправці ще в листопаді 2022 року. Його життя повністю змінилося в лютому 2023 року, коли він придбав виграшний лотерейний квиток.

Кастро отримав одноразову виплату в розмірі 997,6 мільйона доларів і став майже мільярдером за одну ніч.

Як ви можете собі уявити, він швидко почав інвестувати і витрачати ці гроші, зокрема, купувати кілька об'єктів нерухомості. Одним із таких об'єктів, який він купив, був будинок за 3,8 мільйона доларів у Малібу, однак нещодавні фотографії, отримані US Sun, свідчать, що нерухомість згоріла дотла. Усе, що, схоже, залишилося, — це тліючі дрова і фундамент.

Пожежа вперше спалахнула в Лос-Анджелесі у вівторок увечері (7 січня), а ураганний вітер зі швидкістю до 100 миль на годину проніс її через тихоокеанське узбережжя до Пасадени.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто із зірок втратив свої будинки в лісових пожежах, що пожирають Лос-Анджелес. Так, пізніше до списку додався Мел Гібсон. Актор якраз був на подкасті Джо Рогана в Техасі, коли його будинок згорів дотла.