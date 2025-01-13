Горожане не могут понять, зачем кто-то постоянно оставляет помидоры на мосту (фото)

Неожиданное появление овощей на мосту вызвало волну интереса в социальных сетях. Люди пишут, что этот арт-объект стал самой популярной достопримечательностью в городе.

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В столице Ирландии, Дублине, появилась новая туристическая аттракция, которая заставила горожан чесать затылки. Кто-то выложил помидоры сорта "черри" на мост вдоль Drumcondra Road, проходящий над каналом и железнодорожной линией. Теперь туристы массово съезжаются, чтобы на это посмотреть, пишет издание Metro.

Сообщается, что томаты сначала примерзли к перилам из-за недавнего похолодания. Затем лед оттаял, но помидоры никто не посмел убрать. Некоторые из плодов были еще целыми, другие — разрезаны пополам. Среди экспонатов можно увидеть и пакетики с кетчупом.

Среди экспонатов можно увидеть и пакетики с кетчупом Фото: Storyful

Неожиданное появление овощей на мосту вызвало волну интереса в социальных сетях, прежде всего TikTok и X. Люди пишут, что этот арт-объект стал "самой популярной достопримечательностью Дублина", и в шутку призывают путешественников совершить паломничество.

Мост переименовали

На этом смешная история не закончилась. Недавно мост переименовали на картах Google Maps — теперь это "Мост Черри Томат". Он обозначен как святыня и исторический памятник.

Возле помидоров оставляют записки Фото: Storyful

Сейчас "туристический магнит" имеет несколько отзывов, в том числе и такой: "Действительно особое место. Нигде на земле нет ничего подобного. Вы можете просто почувствовать магию". Другой пользователь добавил: "Иногда бывают культурные явления, которые останавливают нас, заставляя затаить дыхание. Это одно из таких".

Новая традиция

Гости города и местные жители, в свою очередь, добавляют еще больше помидоров "черри" на перила, оставляя странные, но трогательные записки: "Ты сегодня выглядишь спелой!". Люди также собираются в компании и поют песню Дина Мартина "That's Amore".

Напомним, у Уилла из Огайо (США) возник ряд вопросов, когда он наткнулся на нечто ужасное во время прогулки по лесу. Своими находками мужчина поделился на одном из тематических форумов на Reddit, спровоцировав широкую дискуссию, что это на самом деле может быть.

А вот девушка, которую зовут Стейси, дала свою сумочку бойфренду — Питеру, чтобы тот достал ключ от почтового ящика. Она не ожидала, что увиденное там станет для него настоящим шоком.