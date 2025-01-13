Містяни не можуть зрозуміти, навіщо хтось постійно залишає помідори на мосту (фото)

Несподівана поява овочів на мосту викликала хвилю інтересу в соціальних мережах. Люди пишуть, що цей артоб'єкт став найпопулярнішою визначною пам'яткою в місті.

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У столиці Ірландії, Дубліні, з'явилася нова туристична атракція, яка змусила містян чухати потилиці. Хтось виклав помідори сорту "черрі" на міст вздовж Drumcondra Road, що проходить над каналом та залізничною лінією. Тепер туристи масово з'їжджаються, аби на це подивитися, пише видання Metro.

Повідомляється, що томати спочатку примерзли до бильця через нещодавнє похолодання. Потім лід відтанув, але помідори ніхто не посмів прибрати. Деякі з плодів були ще цілими, інші — розрізані навпіл. Серед експонатів можна побачити й пакетики з кетчупом.

Серед експонатів можна побачити й пакетики з кетчупом Фото: Storyful

Несподівана поява овочів на мосту викликала хвилю інтересу в соціальних мережах, насамперед TikTok і X. Люди пишуть, що цей артоб'єкт став "найпопулярнішою визначною пам'яткою Дубліна", і жартома закликають мандрівників здійснити паломництво.

Міст перейменували

На цьому смішна історія не закінчилась. Нещодавно міст перейменували на картах Google Maps — тепер це "Міст Черрі Томат". Він позначений як святиня та історична пам'ятка.

Біля помідорів лишають записки Фото: Storyful

Наразі "туристичний магніт" має кілька відгуків, в тому числі й такий: "Справді особливе місце. Ніде на землі немає нічого подібного. Ви можете просто відчути магію". Інший користувач додав: "Іноді бувають культурні явища, які зупиняють нас, змушуючи затамувати подих. Це одне з таких".

Нова традиція

Гості міста та місцеві жителі, своєю чергою, додають ще більше помідорів "черрі" на бильця, залишаючи дивні, але зворушливі записки: "Ти сьогодні виглядаєш стиглою!". Люди також збираються в компанії й співають пісню Діна Мартіна "That's Amore".

Нагадаємо, у Вілла з Огайо (США) виникла низка запитань, коли він натрапив на щось жахливе під час прогулянки лісом. Своїми знахідками чоловік поділився на одному з тематичних форумів на Reddit, спровокувавши широку дискусію, що це насправді може бути.

А от дівчина, яку звуть Стейсі, дала свою сумочку бойфренду — Пітеру, щоб той дістав ключ від поштового ящика. Вона не очікувала, що побачене там стане для нього справжнім шоком.