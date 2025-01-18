"Не знаю, как объяснить": женщина расплакалась, увидев своего водителя такси (видео)

Вирусное видео собрало тысячи комментариев, многие зрители рассказали, что испытывают похожие чувства в подобных ситуациях.

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Пассажирка такси расплакалась, когда увидела своего водителя Uber. Женщина не могла скрыть эмоции, ведь работник службы такси был настолько милым и добродушным. Она сняла этот момент на видео и опубликовала на своей странице в TikTok, собрав более 24,7 миллиона просмотров.

В кадре можно увидеть, как пассажирка сидит на заднем сиденье со своей подругой и заливается слезами. В описании она призналась, что была потрясена из-за того, что водителем Uber оказался джентльмен в почтенном возрасте.

Работа на пенсии

"Наш милый Uber... Он был таким ангелом, — отмечает она в тексте, показывая старшего мужчину на водительском сиденье — Не знаю, как объяснить это моему парню? Слава Иисусу, чувствую к нему глубокую любовь".

Это видео собрало тысячи комментариев, многие зрители рассказали, что испытывают похожие чувства в подобных ситуациях.

"Однажды встретила старшего водителя, который сказал, что ездит на пенсии ради развлечения, ну и чтобы немного заработать. Он хотел собрать 100 долларов перед тем, как отправиться домой, чтобы провести остаток дня со своей женой. Это меня сломало, поэтому я дала ему на чай 100 долларов, чтобы не плакать", — прокомментировала ролик пользовательница TikTok.

Женщина не смогла сдержать слез Фото: TikTok

Uber — инновационный сервис такси. За последнее десятилетие он стал очень популярным во всем мире. Специалисты по анализу данных DemandSage утверждают, что водителями компании работают более 7 миллионов человек.

Реакция сообщества

"Я думаю о том, как он научился использовать для этого приложения и все, что есть на его телефоне", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Это нездорово, что я плачу минимум 2-3 раза в день из-за таких ситуаций и людей";

"В 5 утра по дороге в аэропорт меня подвозил старший водитель Uber. Он сказал, что в этот день ровно год, как его жена поборола рак. Я тихонько рыдала", — рассказала собственную историю еще одна зрительница.

Напомним, ранее ярая путешественница, которую зовут Лайна, была приятно удивлена, когда к ней в самолете подошел незнакомец и спросил, можно ли поменяться местами, чтобы сидеть рядом с любимой. Вежливая девушка с радостью согласилась. Как выяснилось, это было одно из самых удачных решений в ее жизни.

А вот одинокая Дженна Карр, отдыхая в Португалии, зашла в приложение для знакомств Tinder и получила гораздо больше, чем ожидала. Она искала веселую компанию на вечер, а взамен нашла любовь всей жизни. Теперь она имеет мужа и двое детей, с которыми путешествует по миру.