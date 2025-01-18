"Не знаю, як пояснити": жінка розплакалась, побачивши свого водія таксі (відео)

Вірусне відео зібрало тисячі коментарів, багато глядачів розповіло, що вони відчувають схожі почуття у подібних ситуаціях.

Related video

Пасажирка таксі розплакалася, коли побачила свого водія Uber. Жінка не могла стримати емоції, адже працівник служби таксі був настільки милим та добродушним. Вона зняла цей момент на відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 24,7 мільйона переглядів.

У кадрі можна побачити, як пасажирка сидить на задньому сидінні зі своєю подругою й заливається сльозами. В описі вона зізналась, що була приголомшена через те, що водієм Uber виявився джентльмен у поважному пенсійному віці.

Робота на пенсії

"Наш милий Uber … Він був таким ангелом, — зазначає вона в тексті, показуючи старшого чоловіка на водійському сидінні. — Не знаю, як пояснити це моєму хлопцеві? Слава Ісусу, відчуваю до нього глибоку любов".

Це відео зібрало тисячі коментарів, багато хто з глядачів розповів, що відчуває схожі почуття у подібних ситуаціях.

"Одного разу зустріла старшого водія, який сказав, що їздить на пенсії заради розваги, ну і щоб трохи заробити. Він хотів накатати 100 доларів перед тим, як вирушити додому, щоб провести решту дня зі своєю дружиною. Це мене зламало, тож я дала йому на чай 100 доларів, щоб не плакати", — прокоментувала ролик користувачка TikTok.

Жінка не змогла стримати сліз Фото: TikTok

До речі, Uber — інноваційний сервіс таксі. За останнє десятиліття він став дуже популярним у всьому світі. Фахівці з аналізу даних DemandSage стверджують, що водіями компанії працюють понад 7 мільйонів людей.

Реакція спільноти

"Я думаю про те, як він навчився використовувати для цього застосунки й все, що є на його телефоні", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Це нездорово, що я плачу щонайменше 2-3 рази на день через такі ситуації та людей";

"О 5 ранку по дорозі в аеропорт мене підвозив старший водій Uber. Він сказав, що в цей день рівно рік, як його дружина поборола рак. Я тихенько ридала", — розповіла власну історію ще одна глядачка.

Нагадаємо, раніше затята мандрівниця, яку звуть Лайна, була приємно здивованою, коли до неї у літаку підійшов незнайомець й запитав, чи можна помінятися місцями, щоб сидіти поруч з коханою. Ввічлива дівчина з радістю погодилась. Як з’ясувалось, це було одне з найвдаліших рішень у її житті.

А от одинока Дженна Карр, відпочиваючи в Португалії, зайшла в застосунок для знайомств Tinder і отримала значно більше, аніж очікувала. Вона шукала веселу компанію на вечір, а натомість знайшла кохання всього життя. Тепер вона має чоловіка та двоє дітей, з якими подорожує світом.