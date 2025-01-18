"Не знаю, як пояснити": жінка розплакалась, побачивши свого водія таксі (відео)
Вірусне відео зібрало тисячі коментарів, багато глядачів розповіло, що вони відчувають схожі почуття у подібних ситуаціях.
Пасажирка таксі розплакалася, коли побачила свого водія Uber. Жінка не могла стримати емоції, адже працівник служби таксі був настільки милим та добродушним. Вона зняла цей момент на відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 24,7 мільйона переглядів.
У кадрі можна побачити, як пасажирка сидить на задньому сидінні зі своєю подругою й заливається сльозами. В описі вона зізналась, що була приголомшена через те, що водієм Uber виявився джентльмен у поважному пенсійному віці.
Робота на пенсії
"Наш милий Uber … Він був таким ангелом, — зазначає вона в тексті, показуючи старшого чоловіка на водійському сидінні. — Не знаю, як пояснити це моєму хлопцеві? Слава Ісусу, відчуваю до нього глибоку любов".
Це відео зібрало тисячі коментарів, багато хто з глядачів розповів, що відчуває схожі почуття у подібних ситуаціях.
"Одного разу зустріла старшого водія, який сказав, що їздить на пенсії заради розваги, ну і щоб трохи заробити. Він хотів накатати 100 доларів перед тим, як вирушити додому, щоб провести решту дня зі своєю дружиною. Це мене зламало, тож я дала йому на чай 100 доларів, щоб не плакати", — прокоментувала ролик користувачка TikTok.
До речі, Uber — інноваційний сервіс таксі. За останнє десятиліття він став дуже популярним у всьому світі. Фахівці з аналізу даних DemandSage стверджують, що водіями компанії працюють понад 7 мільйонів людей.
Реакція спільноти
- "Я думаю про те, як він навчився використовувати для цього застосунки й все, що є на його телефоні", — написав один з учасників обговорення;
- Інший додав: "Це нездорово, що я плачу щонайменше 2-3 рази на день через такі ситуації та людей";
- "О 5 ранку по дорозі в аеропорт мене підвозив старший водій Uber. Він сказав, що в цей день рівно рік, як його дружина поборола рак. Я тихенько ридала", — розповіла власну історію ще одна глядачка.
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