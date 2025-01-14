Мама купила 13-летней дочери "милую" пижаму, но зря не прочитала надпись (фото)

Радость от подарка сменилась легким смущением, когда девочка начала читать некоторые слоганы, размещенные на одежде. Самый заметный из них размещен на передней части ночной рубашки.

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Анджела Фрейчино, многодетная мать из Луизианы (США), купила в интернете пижаму для своей дочери Карлы, но перед тем не прочитала на комплекте мелкий шрифт. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

Когда же Карла открыла свой подарок, приобретенный на Рождество, то долго смеялась. На рубашке и штанах виднелись лого Доктора Пеппера (Dr. Pepper) — это известная марка безалкогольных напитков.

Однако первоначальная радость сменилась легким смущением, когда девочка начала читать некоторые слоганы, размещенные на одежде. Самый заметный из них размещен на передней части ночной рубашки. Там написано: "Я либо пью Dr. Pepper, либо собираюсь пить, либо вывожу камни из почек".

Мнения зрителей

Это курьезное видео залетело в тренды TikTok, собрав более 2,6 миллиона просмотров и множество восторженных реакций.

"Я купила пижаму в магазине, но не очень внимательно читала надписи. Просто знала, что моей дочери, которая любит Dr. Pepper, это понравится", — отметила автор в описании.

Мать купила пижаму, но не обратила внимание на надпись Фото: TikTok

Некоторые пользователи сети поделились похожими историями о неудачных покупках в интернет-магазинах.

"Моя дочь заказала шорты на китайском маркетплейсе. На них были мультяшные стриптизерши и деньги";

"Моя мама купила мне однажды худи с футбольными мячами и не поняла, что на них написано "Корона — пиво".

Позже Анджела Фрейчино призналась, что совсем не расстроена из-за этого случая.

"Я надеюсь, что все, кто посмотрел мое видео, хорошо посмеялись", — резюмировала она.

Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США) был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым они никогда раньше не общались. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.

А вот Кайли Зелински из США ошеломила пользователей сети, показав гигантскую кучу подарков для своего парня.