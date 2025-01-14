Мама купила 13-річній дочці "милу" піжаму, але дарма не прочитала напис (фото)

Радість від подарунка змінилася легким збентеженням, коли дівчинка почала читати деякі слогани, розміщені на одязі. Найпомітніший з них розміщений на передній частині нічної сорочки.

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Анджела Фрейчино, багатодітна мати з Луїзіани (США), купила в інтернеті піжаму для своєї доньки Карли, але перед тим не прочитала на комплекті дрібний шрифт. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Коли ж Карла відкрила свій подарунок, придбаний на Різдво, то довго сміялася. На сорочці та штанах виднілися лого Доктора Пеппера (Dr. Pepper) — це відома марка безалкогольних напоїв.

Однак початкова радість змінилася легким збентеженням, коли дівчинка почала читати деякі слогани, розміщені на одязі. Найпомітніший з них розміщений на передній частині нічної сорочки. Там пише: "Я або п'ю Dr. Pepper, або збираюся пити, або виводжу камені з нирок".

Думки глядачів

Це курйозне відео залетіло в тренди TikTok, зібравши понад 2,6 мільйона переглядів безліч захопливих реакцій.

"Я купила піжаму в магазині, але не дуже уважно читала написи. Просто знала, що моїй донечці, яка любить Dr. Pepper, це сподобається", — зазначила авторка в описі.

Матір купила піжаму, але не звернула увагу на напис Фото: TikTok

Деякі користувачі мережі поділилися схожими історіями про невдалі покупки в інтернет-магазинах.

"Моя дочка замовила шорти на китайському маркетплейсі. На них були мультяшні стриптизерки й гроші";

"Моя мама купила мені одного року худі з футбольними м'ячами та не зрозуміла, що на них написано "Корона — пиво".

Пізніше Анджела Фрейчино зізналась, що зовсім не засмучена через цей випадок.

"Я сподіваюся, що всі, хто подивився моє відео, добре посміялися", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше батько двох дітей з Нью-Йорка (США) був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині.

А от Кайлі Зелінські зі США приголомшила користувачів мережі, показавши гігантську купу подарунків для свого хлопця.