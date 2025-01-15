Пара развелась после 20 лет счастливого брака: они раскрыли свои тайны, изменившие все

Лишь в конце 2023 года, после длительного самоанализа, Мэри набралась смелости, чтобы признаться Крису о своей идентичности.

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Мэри и Крис Тиги в течение 20 лет были образцовой парой. Они познакомились на школьных танцах в 1999 году, влюбились друг в друга, поженились в 2005 году и с тех пор стали родителями четверых детей. Лишь два года назад Мэри призналась Крису, что она лесбиянка, а вскоре решился на откровение и муж, который оказался геем. Эта история стала вирусной в TikTok, собрав большое количество просмотров.

42-летняя Мэри знала, что она лесбиянка, с раннего подросткового возраста, но отвергала свои чувства, убеждая себя, что все женщины чувствуют то же самое. Для Криса, которому также 42 года, осознание сексуальной ориентации пришло еще раньше, но он прятал этот факт от общества.

Лишь в конце 2023 года, после длительного самоанализа, Мэри набралась смелости, чтобы признаться Крису.

"Я боялась его реакции, но знала, что больше не могу скрывать эту тайну от моего лучшего друга во всем мире", — рассказала она в интервью изданию Newsweek.

Мэри и Крис Тиги остались друзьями Фото: TikTok

Мужчина воспринял это с пониманием и поддержал жену. "Мэри, все в порядке, правда. Искренне верю, что каждый человек имеет свой спектр, когда дело доходит до сексуальности", — сказал Крис.

Они плакали и обнимали друг друга в гостиной. Мэри сказала, что "почувствовала огромное облегчение". С тех пор как женщина начала принимать свою идентичность, ее муж боролся со своей вплоть до февраля 2024 года, но в конце концов признался, что тоже гей.

Эти откровения могли бы разрушить их отношения, но вместо этого стали основой для чего-то нового. Теперь они близкие друзья, которые поддерживают друг друга. Пара рассталась, отметив это событие вечеринкой, на которой были одеты в радужные футболки с надписью "Больше гордости, меньше предубеждений".

Напомним, 71-летняя Энн Абель, которая прожила со своим мужем Энди в браке почти 45 лет, привлекла внимание молодой аудитории, рассказав в TikTok об истории их любви.

А вот мать четверых детей, которую зовут Лорен, работает на трех работах, пока ее муж сидит дома. Когда женщина рассказала об этой ситуации в интернете, опубликовав ролик в TikTok, некоторые зрители начали сочувствовать ей и плакать.