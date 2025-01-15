Пара розлучилась після 20 років щасливого шлюбу: вони розкрили свої таємниці, які змінили все

Лише наприкінці 2023 року, після тривалого самоаналізу, Мері набралася сміливості, щоб зізнатися Крісу про свою ідентичність.

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Мері та Кріс Тіги протягом 20 років були зразковою парою. Вони познайомилися на шкільних танцях у 1999 році, закохалися одне в одного, одружилися у 2005 році й відтоді стали батьками чотирьох дітей. Лише два роки тому Мері зізналася Крісу, що вона лесбійка, а невдовзі наважився на одкровення й чоловік, який виявився геєм. Ця історія стала вірусною у TikTok, зібравши велику кількість переглядів.

42-річна Мері знала, що вона лесбійка, з раннього підліткового віку, але відкидала свої почуття, переконуючи себе, що всі жінки відчувають те саме. Для Кріса, якому також 42 роки, усвідомлення сексуальної орієнтації прийшло ще раніше, але він ховав цей факт від суспільства.

Лише наприкінці 2023 року, після тривалого самоаналізу, Мері набралася сміливості, щоб зізнатися Крісу.

"Я боялась його реакції, але знала, що більше не можу приховувати цю таємницю від мого найкращого друга в усьому світі", — розповіла вона в інтерв’ю виданню Newsweek.

Мері та Кріс Тіги залишились друзями Фото: TikTok

Чоловік сприйняв це з розумінням та підтримав дружину. "Мері, все гаразд, правда. Щиро вірю, що кожна людина має свій спектр, коли справа доходить до сексуальності", — сказав Кріс.

Вони плакали й обіймали одне одного у вітальні. Мері сказала, що "відчула величезне полегшення". Відтоді, як жінка почала приймати свою ідентичність, її чоловік боровся зі своєю аж до лютого 2024 року, але врешті-решт зізнався, що теж гей.

Ці одкровення могли б зруйнувати їхні стосунки, але натомість стали основою для чогось нового. Тепер вони близькі друзі, які підтримують одне одного. Пара розлучилася, відзначивши цю подію вечіркою, на якій були одягнені у веселкові футболки з написом "Більше гордості, менше упереджень".

Нагадаємо, 71-річна Енн Абель, яка прожила зі своїм чоловіком Енді у шлюбі майже 45 років, привернула увагу молодої аудиторії, розповівши у TikTok про історію їхнього кохання.

А от мати чотирьох дітей, яку звуть Лорен, працює на трьох роботах, поки її чоловік сидить удома. Коли жінка розповіла про цю ситуацію в інтернеті, опублікувавши ролик у TikTok, деякі глядачі почали співчувати їй та плакати.