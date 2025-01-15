Женщина вручила сестре деньги вместо подарка на день рождения: теперь они поссорились
Автор истории отметила, что имеет высокооплачиваемую работу, в то время, как ее сестра не работает и живет за счет родителей и семьи своего парня.
28-летняя женщина была ошеломлена реакцией своей младшей сестры, которая обиделась, получив на свой 27-й день рождения наличные — 50 евро, а не дорогой подарок, о котором она мечтала. Детали этой истории раскрыты на одном из тематических форумов в Reddit.
Обиделась из-за подарка
"Моя сестра хотела конкретную вещь на свой день рождения. На тот момент, когда она сказала мне о желаемом подарке, он стоил 80 евро со скидкой", — написала автор в своем посте.
Женщина отметила, что имеет высокооплачиваемую работу, в то время, как ее сестра не работает и живет за счет родителей и семьи своего парня.
"Я подумала, что это слишком много. К тому же на прошлой неделе цена поднялась до начальной — 118 евро. Поэтому решила дать ей конверт с 50 евро наличными", — делится пользовательница.
Однако реакция сестры ее шокировала.
"Сестра всегда дарит мне очень дешевые подарки на день рождения. Я не против, ведь это все равно вещи, которые я потом использую, но если она готова потратить максимум 35 евро на мой день рождения, то почему я должна отдавать 118 евро?" — размышляет автор поста.
Мнения людей
Читатели поддержали эту позицию, начав активное обсуждение в разделе комментариев.
- "Она должна ценить то, что ты для нее делаешь";
- "Если деньги ей не нравятся, то заберите обратно";
- "Ваша сестра ведет себя грубо";
- "Это называется словом неблагодарность";
- "Мне кажется, что критиковать подарок — это низко. Тем более просить кого-то приобрести конкретную вещь".
Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США), которого зовут Джейсон, был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым они никогда раньше не общались. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.
А вот Кайли Зелински из США ошеломила пользователей сети, показав гигантскую кучу подарков для своего парня.