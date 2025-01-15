Женщина вручила сестре деньги вместо подарка на день рождения: теперь они поссорились

Автор истории отметила, что имеет высокооплачиваемую работу, в то время, как ее сестра не работает и живет за счет родителей и семьи своего парня.

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28-летняя женщина была ошеломлена реакцией своей младшей сестры, которая обиделась, получив на свой 27-й день рождения наличные — 50 евро, а не дорогой подарок, о котором она мечтала. Детали этой истории раскрыты на одном из тематических форумов в Reddit.

Обиделась из-за подарка

"Моя сестра хотела конкретную вещь на свой день рождения. На тот момент, когда она сказала мне о желаемом подарке, он стоил 80 евро со скидкой", — написала автор в своем посте.

Женщина отметила, что имеет высокооплачиваемую работу, в то время, как ее сестра не работает и живет за счет родителей и семьи своего парня.

Сестры поссорились из-за подарка на день рождения Фото: Pixabay

"Я подумала, что это слишком много. К тому же на прошлой неделе цена поднялась до начальной — 118 евро. Поэтому решила дать ей конверт с 50 евро наличными", — делится пользовательница.

Однако реакция сестры ее шокировала.

"Сестра всегда дарит мне очень дешевые подарки на день рождения. Я не против, ведь это все равно вещи, которые я потом использую, но если она готова потратить максимум 35 евро на мой день рождения, то почему я должна отдавать 118 евро?" — размышляет автор поста.

Мнения людей

Читатели поддержали эту позицию, начав активное обсуждение в разделе комментариев.

"Она должна ценить то, что ты для нее делаешь";

"Если деньги ей не нравятся, то заберите обратно";

"Ваша сестра ведет себя грубо";

"Это называется словом неблагодарность";

"Мне кажется, что критиковать подарок — это низко. Тем более просить кого-то приобрести конкретную вещь".

Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США), которого зовут Джейсон, был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым они никогда раньше не общались. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.

А вот Кайли Зелински из США ошеломила пользователей сети, показав гигантскую кучу подарков для своего парня.