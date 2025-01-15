Жінка вручила сестрі гроші замість подарунка на день народження: тепер вони посварені
Авторка історії зазначила, що має високооплачувану роботу, в той час, як її сестра не працює і живе коштом батьків та родини свого хлопця.
28-річна жінка була приголомшена реакцією своєї молодшої сестри, яка образилась, отримавши на свій 27-й день народження готівку — 50 євро, а не дорогий подарунок, про який вона мріяла. Деталі цієї історії розкриті на одному з тематичних форумів у Reddit.
Образилась через подарунок
"Моя сестра хотіла конкретну річ на свій день народження. На той момент, коли вона сказала мені про бажаний подарунок, він коштував 80 євро зі знижкою", — написала авторка у своєму дописі.
Жінка зазначила, що має високооплачувану роботу, в той час, як її сестра не працює і живе коштом батьків та родини свого хлопця.
"Я подумала, що це занадто багато. До того ж минулого тижня ціна піднялася до початкової — 118 євро. Тому вирішила дати їй конверт з 50 євро готівкою", — ділиться користувачка.
Однак реакція сестри її шокувала.
"Сестра завжди дарує мені дуже дешеві подарунки на день народження. Я не проти, бо це речі, які потім використовую, але якщо вона готова витратити максимум 35 євро на мій день народження, то чому я повинна віддавати 118 євро?" — роздумує авторка допису.
Думки людей
Читачі підтримали цю позицію, розпочавши активне обговорення у розділі коментарів.
- "Вона має цінувати те, що ти для неї робиш";
- "Якщо гроші їй не подобаються, то заберіть назад";
- "Ваша сестра поводиться грубо";
- "Це називається словом невдячність";
- "Мені здається, що критикувати подарунок — це низько. Тим більше просити когось придбати конкретну річ".
Нагадаємо, раніше батько двох дітей з Нью-Йорка (США), якого звуть Джейсон, був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині.
А от Кайлі Зелінські зі США приголомшила користувачів мережі, показавши гігантську купу подарунків для свого хлопця.