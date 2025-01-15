Жінка вручила сестрі гроші замість подарунка на день народження: тепер вони посварені

Авторка історії зазначила, що має високооплачувану роботу, в той час, як її сестра не працює і живе коштом батьків та родини свого хлопця.

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28-річна жінка була приголомшена реакцією своєї молодшої сестри, яка образилась, отримавши на свій 27-й день народження готівку — 50 євро, а не дорогий подарунок, про який вона мріяла. Деталі цієї історії розкриті на одному з тематичних форумів у Reddit.

Образилась через подарунок

"Моя сестра хотіла конкретну річ на свій день народження. На той момент, коли вона сказала мені про бажаний подарунок, він коштував 80 євро зі знижкою", — написала авторка у своєму дописі.

Жінка зазначила, що має високооплачувану роботу, в той час, як її сестра не працює і живе коштом батьків та родини свого хлопця.

Сестри посварились через подарунок на день народження Фото: Pixabay

"Я подумала, що це занадто багато. До того ж минулого тижня ціна піднялася до початкової — 118 євро. Тому вирішила дати їй конверт з 50 євро готівкою", — ділиться користувачка.

Однак реакція сестри її шокувала.

"Сестра завжди дарує мені дуже дешеві подарунки на день народження. Я не проти, бо це речі, які потім використовую, але якщо вона готова витратити максимум 35 євро на мій день народження, то чому я повинна віддавати 118 євро?" — роздумує авторка допису.

Думки людей

Читачі підтримали цю позицію, розпочавши активне обговорення у розділі коментарів.

"Вона має цінувати те, що ти для неї робиш";

"Якщо гроші їй не подобаються, то заберіть назад";

"Ваша сестра поводиться грубо";

"Це називається словом невдячність";

"Мені здається, що критикувати подарунок — це низько. Тим більше просити когось придбати конкретну річ".

Нагадаємо, раніше батько двох дітей з Нью-Йорка (США), якого звуть Джейсон, був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині.

А от Кайлі Зелінські зі США приголомшила користувачів мережі, показавши гігантську купу подарунків для свого хлопця.