"Член нашей семьи": мужчина купил свинью на забой, но все пошло на по плану (фото)

Кристин из США опубликовала этот ролик, чтобы показать людям, насколько любящий и щедрый ее папа, но не ожидала, что запись привлечет столько зрительского внимания.

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Кристин Джайлз рассказала, как ее отец, 61-летний Майкл Хэнсон, купил свинью на забой, но не смог этого сделать. Теперь домашнее животное, которое назвали Искрой, стало частью семьи, а не меню. Подробнее об этом курьезном случае женщина рассказала в TikTok.

"Сначала мы купили свинью, чтобы запастись мясом, но она была такой любящей, с такими ласковыми глазами. Никто не смог поднять на нее руку. Таким образом она стала членом нашей семьи. Лично мне это показалось смешным, потому что я знала, что отец привяжется к свинье и оставит себе", — рассказывает Джайлз, которая живет в штате Мэн (США).

Теперь 18-месячная свинья живет с тремя курицами в собственном сарае, который построил для нее Хенсон, используя пиломатериалы.

"Искра всех нас любит. Она очень ласковая. Ходит за нами и обожает, когда мы гладим ее, чешем и обнимаем", — говорит Джайлз в интервью изданию Newsweek.

18-месячная свинья живет с тремя курицами в собственном сарае Фото: TikTok

Всего за несколько дней это видео собрало более 709 тысяч просмотров и 104 тысячи лайков. Кристин объясняет, что опубликовала этот ролик, чтобы показать людям, насколько любящий и щедрый ее папа, но не ожидала, что запись привлечет столько зрительского внимания.

Когда история стала вирусной, Джайлз создал для нетипичной домашней любимицы отдельную страницу в TikTok, где фанаты могут следить за ее жизнью.

"Спасибо тебе, отец, за то, что ты сохранил жизнь этой свинье. Ты очень хороший человек", — написал один из участников обсуждения в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Фокус писал, что семилетняя свиноматка по кличке Пигкассо, которая живет в приюте для животных в Южной Африке, "продала" свои картины за более 1,2 млн долларов.

А вот 33-летняя Морган Маллинс из города Гилл (Колорадо, США) рассказала, что ее свинья породы Джулиана ворвалась в гараж и опустошила запасы пива, которые хозяева не выпили 4 июля во время празднования Дня независимости США.