"Член нашої родини": чоловік купив свиню на забій, але все пішло на за планом (фото)

Крістін із США пояснює, що опублікувала цей ролик, аби показати людям, наскільки люблячий та щедрий її тато, але не очікувала, що запис приверне стільки глядацької уваги.

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Крістін Джайлз розповіла, як її батько, 61-річний Майкл Хенсон, купив свиню на забій, але не зміг цього зробити. Тепер свійська тварина, яку назвали Іскрою, стала частиною сім’ї, а не меню. Детальніше про цей курйозний випадок жінка розповіла у TikTok.

"Спочатку ми купили свиню, щоб запастися м’ясом, але вона була такою люблячою, з такими лагідними очима. Ніхто не зміг підняти на неї руку. Таким чином вона стала членом нашої сім'ї. Особисто мені це здалося смішним, бо я знала, що батько прив’яжеться до свині й залишить собі", — розповідає Джайлз, яка живе у штаті Мен (США).

Тепер 18-місячна свиня живе з трьома курками у власному сараї, який побудував для неї Хенсон, використовуючи пиломатеріали.

"Іскра всіх нас любить. Вона дуже лагідна. Ходить за нами та обожнює, коли ми гладимо її, чухаємо та обіймаємо", — каже Джайлз в інтерв'ю виданню Newsweek.

18-місячна свиня живе з трьома курками у власному сараї Фото: TikTok

Всього за кілька днів це відео зібрало понад 709 тисяч переглядів та 104 тисячі вподобайок. Крістін пояснює, що опублікувала цей ролик, щоб показати людям, наскільки люблячий та щедрий її тато, але не очікувала, що запис приверне стільки глядацької уваги.

Коли історія стала вірусною, Джайлз створив для нетипової домашньої улюблениці окрему сторінку в TikTok, де фанати можуть слідкувати за її життям.

"Дякую тобі, батько, за те, що ти зберіг життя цій свині. Ти дуже хороша людина", — написав один з учасників обговорення у коментарях під роликом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що семирічна свиноматка на прізвисько Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів.

А от 33-річна Морган Маллінс із міста Гілл (Колорадо, США) розповіла, що її свиня породи Джуліана вдерлася у гараж та спустошила запаси пива, які господарі не випили 4 липня під час святкування Дня незалежності США.