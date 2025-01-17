Девушка увидела, как любимый обнимается с лучшей подругой: ее реакция стала хитом (видео)

Лив рассказала журналистам, что этот ролик был снят, когда она болела и не могла утешить свою подругу, которая чувствовала себя подавленной из-за личной драмы.

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23-летняя Лив сняла на видео момент, как любимый, которого зовут Люк, обнимает лучшую подругу — Иду. Реакция девушки на это завирусилась в TikTok: пользователи сети были удивлены, что вместо ревности она залюбовалась увиденным.

Доверительные отношения пары спровоцировали дискуссию среди зрителей. Люка обвинили в измене, а Лив — в наивности.

"То, что любимый мило общается с моими друзьями, греет сердце. Он заботится о них, потому что хороший человек", — отметила девушка в описании к ролику.

Лив рассказала журналистам издания Newsweek, что это видео снято, когда она болела и не могла утешить свою подругу, которая чувствовала себя подавленной из-за личной драмы. Чтобы поддержать Иду, не инфицировав, девушка попросила Люка сделать это за нее.

Зрители критикуют

Когда автор выложила видео в сеть, то ожидала, что его воспримут как забавный момент, особенно учитывая то, как игриво она "сделала вид, что ловит" любимого на горячем. Однако в комментариях было немало критики.

Курьезный момент попал на видео Фото: TikTok

"Думаю, что многие такие реакции связаны с нерешенными травмами или проблемами с доверием… Для меня вполне естественно хотеть, чтобы люди, которых я люблю, имели хорошие отношения друг с другом. Если вам некомфортно оставлять лучшую подругу наедине со своим парнем, то действительно ли это лучшая подруга? И дают ли эти отношения то, чего вы действительно заслуживаете?" — резюмировала Лив.

К слову, Лив и Люк вместе уже более четырех лет. Пережитые взлеты и падения помогли им установить четкие границы и построить взаимное доверие.

Напомним, 71-летняя Энн Абель, которая прожила со своим мужем Энди в браке почти 45 лет, привлекла внимание молодой аудитории, рассказав в TikTok об истории их любви.

А вот мать четверых детей, которую зовут Лорен, работает на трех работах, пока ее муж сидит дома. Когда женщина рассказала об этой ситуации в интернете, опубликовав ролик в TikTok, некоторые зрители начали сочувствовать ей и плакать.