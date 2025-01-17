Дівчина побачила, як коханий обнімається з найкращою подругою: її реакція стала хітом (відео)

Лів розповіла журналістам, що цей ролик був знятий, коли вона хворіла й не могла втішити свою подругу, яка почувалася пригніченою через особисту драму.

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23-річна Лів зняла на відео момент, як коханий, якого звуть Люк, обіймає найкращу подругу — Іду. Реакція дівчини на це завірусилась у TikTok: користувачі мережі були здивовані, що замість того, аби приревнувати, вона замилувалась побаченим.

Довірливі стосунки пари спровокували дискусію серед глядачів. Дехто звинувачував Люка у зраді, а Лів — в наївності.

"Те, що коханий мило спілкується з моїми друзями, гріє серце. Він піклується про них, бо дійсно хороша людина", — зазначила дівчина в описі до ролика.

Лів розповіла журналістам видання Newsweek, що це відео знято, коли вона хворіла й не могла втішити свою подругу, яка почувалася пригніченою через особисту драму. Щоб підтримати Іду, не інфікувавши, дівчина попросила Люка зробити це за неї.

Глядачі критикують

Коли авторка виклала відео в мережу, то очікувала, що його сприймуть як кумедний момент, особливо з огляду на те, як грайливо вона "вдала, що ловить" коханого на гарячому. Однак у коментарях було чимало критики.

Курйозний момент потрапив на відео Фото: TikTok

"Думаю, що багато таких реакцій пов'язані з невирішеними травмами або проблемами з довірою… Для мене цілком природно хотіти, щоб люди, яких я люблю, мали хороші стосунки одне з одним. Якщо вам некомфортно залишати найкращу подругу наодинці зі своїм хлопцем, то чи справді це найкраща подруга? І чи дають ці стосунки те, на що ви справді заслуговуєте?" — резюмувала Лів.

До слова, Лів та Люк разом уже понад чотири роки. Пережиті злети й падіння допомогли їм встановити чіткі межі та побудувати взаємну довіру.

Нагадаємо, 71-річна Енн Абель, яка прожила зі своїм чоловіком Енді у шлюбі майже 45 років, привернула увагу молодої аудиторії, розповівши у TikTok про історію їхнього кохання.

А от мати чотирьох дітей, яку звуть Лорен, працює на трьох роботах, поки її чоловік сидить удома. Коли жінка розповіла про цю ситуацію в інтернеті, опублікувавши ролик у TikTok, деякі глядачі почали співчувати їй та плакати.