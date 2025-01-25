Мать родила двух дочей с особой внешностью: она говорит, что это из-за генов отца (фото)

Тина вместе со своим мужем воспитывает двух девочек. Голландские гены отца взяли верх над нигерийскими корнями матери, поскольку их дети родились с рыжими волосами.

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Темнокожая женщина, которую зовут Тина, имеет двух белых дочерей с рыжими волосами — 10-месячную Милу и двухлетнюю Мишель. Она утверждает, что люди часто ставят под сомнение, действительно ли она является матерью детей. Подробнее об этой истории рассказывается в сюжете на YouTube-канале Truly.

Тина воспитывает девочек вместе со своим мужем — Антоном. Голландские гены отца взяли верх над нигерийскими корнями матери, поскольку их дети родились с рыжими волосами.

Рыжие дети

"Я никогда и подумать не могла, что дочери будут рыжими, даже если мой муж такой", — делится мать, которая родила одну из девочек на два месяца раньше срока.

Однажды к ней пришел врач, чтобы осмотреть ребенка, но не мог начать процедуру, потому что ждал мать. Когда Тина спросила, в чем дело, медик объяснил, что при этом должны присутствовать родители. "Извините, я думала, что вы няня", — сказал он, узнав правду.

Семье даже пришлось носить с собой удостоверение личности, ведь у Тины бесчисленное количество раз запрашивали документы в подтверждение материнства. Как-то в автобусе ей даже пришлось просить мужа прислать фотографию свидетельства о рождении дочери, а в другой раз незнакомка в супермаркете, заметив, что Мила суетится на руках у Тины, упрекнула ее: "Матери не понравится, что ребенок плачет".

Родители начали носить с собой удостоверение личности Фото: YouTube

Кроме того, женщину часто осуждают в интернете, требуя сделать тест на беременность. Некоторые комментаторы предполагают, что на самом деле она работает домработницей или няней, которая использует чужих детей для контента. Однако это не беспокоит женщину: она пытается переводить все в шутку.

"Нигерийские корни моей двухлетней дочери нельзя отрицать, ведь она обожает острую африканскую еду", — добавила она.

Напомним, Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.