Мати народила дітей з особливою зовнішністю: вона каже, що це через гени батька (фото)

Тіна разом зі своїм чоловіком виховує двох дівчаток. Голландські гени батька взяли гору над нігерійським корінням матері, оскільки їхні діти народилися з рудим волоссям.

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Темношкіра жінка, яку звуть Тіна, має двох білих доньок з рудим волоссям — 10-місячну Мілу та дворічну Мішель. Вона стверджує, що люди часто ставлять під сумнів, чи дійсно вона є матір’ю дітей. Детальніше про цю історію розповідається у сюжеті на YouTube-каналі Truly.

Тіна виховує дівчаток разом зі своїм чоловіком – Антоном. Голландські гени батька взяли гору над нігерійським корінням матері, оскільки їхні діти народилися з рудим волоссям.

Руді діти

"Я ніколи й подумати не могла, що доньки будуть рудими, навіть якщо мій чоловік такий", — ділиться матір, яка народила одну з дівчаток на два місяці раніше терміну.

Одного разу до неї прийшов лікар, щоб оглянути дитину, але не міг почати процедуру, бо чекав на матір. Коли Тіна запитала, в чому справа, медик пояснив, що при цьому мають бути присутніми батьки. "Вибачте, я думала, що ви няня", — сказав він, дізнавшись правду.

Сім'ї навіть довелося носити з собою посвідчення особи, адже у Тіни незліченну кількість разів запитували документи на підтвердження батьківства. Якось в автобусі їй навіть довелося просити чоловіка надіслати фотографію свідоцтва про народження доньки, а іншим разом незнайомка в супермаркеті, помітивши, що Міла метушиться на руках у Тіни, дорікнула їй: "Матері не сподобається, що дитина плаче".

Батьки почали носити з собою посвідчення особи Фото: YouTube

Крім того, жінку часто засуджують в інтернеті, вимагаючи зробити тест на вагітність. Деякі коментатори припускають, що насправді вона працює хатньою робітницею або нянею, яка використовує чужих дітей для контенту. Однак це не хвилює жінку: вона намагається переводити усе в жарт. "Нігерійське коріння моєї дворічної доньки не можна заперечувати, бо вона обожнює гостру африканську їжу", — додала вона.

Нагадаємо, Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.