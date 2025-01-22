Роскошные подземные жилые помещения: на продажу выставили ракетную базу (фото)

В 60-х годах прошлого века в Аллене функционировала база межконтинентальных баллистических ракет Convair SM-65 Atlas. Сейчас подземные помещения реставрировали и предлагают как жилье.

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Заброшенная ракетная шахта 1959 года постройки, переоборудованная в подземный семейный дом в 2017 году, появилась на рынке недвижимости в американском штате Канзас за 749 000 долларов. Об этом пишет Luxury Property News.

Шахта в Аллене является одной из 132-х, построенных в 1960-х годах для хранения ракет Atlas E., также известных как SM-65E Atlas.

На первый взгляд внутреннее пространство не кажется особенно уютным, поскольку большая его часть представляет собой пустое пространство, предназначенное в качестве укрытия.

Первые несколько комнат не имеют мебели и соединены туннелем. А вот гостиная и кухня объединены в одну просторную зону. Внутри расположены две спальни с ковровым покрытием, телевизорами на стенах и двуспальной кроватью. В квартире также есть телевизор с плоским экраном, стиральная машина, духовка и холодильник, комната с туалетом и душем, куда можно попасть из гостиной.

Помимо просторного жилого пространства, на территории имеется взлетно-посадочная полоса длиной 380 метров.

В общей сложности весь комплекс занимает площадь более 1400 "квадратов" на 9,3 га уединенной земли, огороженной со всех сторон металлической сеткой и колючей проволокой.

Напомним, бизнесмен из Британии Джон Грейвс приобрел ядерный бункер в хорошем состоянии, оснащенный всем необходимым для проживания. Убежище стало семейной "дачей".

Также Фокус писал, что бывшее в Великобритании укрытие от бомбардировок армии гитлеровской Германии переоборудовали в дом отдыха. Здание имеет историческую ценность, поэтому при его реконструкции была проделана очень тщательная работа.