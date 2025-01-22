Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Розкішні підземні житлові приміщення: на продаж виставили ракетну базу (фото)

аллен, техас, ракетна база
Фото: realtor.com | База в Аллені

У 60-х роках минулого століття в Аллені функціонувала база міжконтинентальних балістичних ракет Convair SM-65 Atlas. Нині підземні приміщення реставрували і пропонують як житло.

Related video

Покинута ракетна шахта 1959 року побудови, переобладнана в підземний сімейний будинок у 2017 році, з'явилася на ринку нерухомості в американському штаті Канзас за 749 000 доларів. Про це пише Luxury Property News.

Fullscreen

Шахта в Аллені є однією з 132-х, побудованих у 1960-х роках для зберігання ракет Atlas E., також відомих як SM-65E Atlas.

Fullscreen

На перший погляд внутрішній простір не здається особливо затишним, оскільки більша його частина являє собою порожній простір, призначений як укриття.

Fullscreen
Fullscreen

Перші кілька кімнат не мають меблів і з'єднані тунелем. А ось вітальня і кухня об'єднані в одну простору зону. Всередині розташовані дві спальні з килимовим покриттям, телевізорами на стінах і двоспальним ліжком. У квартирі також є телевізор із пласким екраном, пральна машина, духовка і холодильник, кімната з туалетом і душем, куди можна потрапити з вітальні.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Крім просторого житлового простору, на території є злітно-посадкова смуга довжиною 380 метрів.

Fullscreen

Загалом весь комплекс займає площу понад 1400 "квадратів" на 9,3 га відокремленої землі, обгородженої з усіх боків металевою сіткою і колючим дротом.

Нагадаємо, бізнесмен із Британії Джон Грейвс придбав ядерний бункер у гарному стані, оснащений усім необхідним для проживання. Притулок став сімейною "дачею".

Також Фокусписав, що колишнє у Великій Британії укриття від бомбардувань армії гітлерівської Німеччини переобладнали в будинок відпочинку. Будівля має історичну цінність, тому під час її реконструкції було виконано дуже ретельну роботу.