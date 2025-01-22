Розкішні підземні житлові приміщення: на продаж виставили ракетну базу (фото)

У 60-х роках минулого століття в Аллені функціонувала база міжконтинентальних балістичних ракет Convair SM-65 Atlas. Нині підземні приміщення реставрували і пропонують як житло.

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Покинута ракетна шахта 1959 року побудови, переобладнана в підземний сімейний будинок у 2017 році, з'явилася на ринку нерухомості в американському штаті Канзас за 749 000 доларів. Про це пише Luxury Property News.

Шахта в Аллені є однією з 132-х, побудованих у 1960-х роках для зберігання ракет Atlas E., також відомих як SM-65E Atlas.

На перший погляд внутрішній простір не здається особливо затишним, оскільки більша його частина являє собою порожній простір, призначений як укриття.

Перші кілька кімнат не мають меблів і з'єднані тунелем. А ось вітальня і кухня об'єднані в одну простору зону. Всередині розташовані дві спальні з килимовим покриттям, телевізорами на стінах і двоспальним ліжком. У квартирі також є телевізор із пласким екраном, пральна машина, духовка і холодильник, кімната з туалетом і душем, куди можна потрапити з вітальні.

Крім просторого житлового простору, на території є злітно-посадкова смуга довжиною 380 метрів.

Загалом весь комплекс займає площу понад 1400 "квадратів" на 9,3 га відокремленої землі, обгородженої з усіх боків металевою сіткою і колючим дротом.

Нагадаємо, бізнесмен із Британії Джон Грейвс придбав ядерний бункер у гарному стані, оснащений усім необхідним для проживання. Притулок став сімейною "дачею".

Також Фокусписав, що колишнє у Великій Британії укриття від бомбардувань армії гітлерівської Німеччини переобладнали в будинок відпочинку. Будівля має історичну цінність, тому під час її реконструкції було виконано дуже ретельну роботу.