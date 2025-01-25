Женщина проверила своего жениха на верность, задав всего один вопрос (фото)

Джессике Стриклин очень сложно доверять людям из-за пережитой измены в браке, и теперь она вынуждена устанавливать границы в отношениях, чтобы защитить себя от возможных психологических травм.

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26-летняя Джессика Стриклин, которая пережила измену в браке, нашла способ, как проверить своего избранника на честность еще до бракосочетания. Собственным опытом женщина поделилась в TikTok, собрав большое количество просмотров и комментариев. Зрители называют эту идею "гениальной в своей простоте".

"Я была настолько травмирована, узнав об измене бывшего мужа, что теперь вынуждена просить нынешнего жениха, Тайлера, перед свадьбой пройти тест на полиграфе. Он сказал, что полностью понимает меня и обязательно сделает это, если нужно", — рассказывает женщина.

Проверка на честность

По словам Стриклин, бывший муж изменял ей еще до свадьбы. Как следствие, теперь женщине очень сложно доверять людям, поэтому она вынуждена устанавливать границы в отношениях, чтобы защитить себя от возможных психологических травм.

"Я бы никогда не сказала "согласна", если бы знала, что он сделал, — вспоминает Джессика о своем бывшем, — Теперь вынуждена очень тщательно подходить к выбору мужа. Даже составила список из 30 пунктов, которые не подлежат обсуждению. Последний из них — согласие пройти детектор лжи".

Джессика решила проверить своего жениха на честность Фото: TikTok

Зрители разделились в оценках. Одни поддерживают решение автора вирусного видео, называя эту идею "гениальной в своей простоте". Другие обвиняют ее в излишней подозрительности и мании контроля.

"Это звучит безумно";

"Дело в том, что тот, кто вас любит, пойдет на все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности";

"Если он согласился, то уже может не проходить полиграф. Ваше решение гениально в своей простоте";

В конце концов, Стриклин резюмировала, что травма измены может трансформировать человека, позволяя ему переосмыслить, чего он на самом деле заслуживает.

Напомним, 71-летняя Энн Абель, которая прожила со своим мужем Энди в браке почти 45 лет, привлекла внимание молодой аудитории, рассказав в TikTok об истории их любви.

А вот мать четверых детей, которую зовут Лорен, работает на трех работах, пока ее муж сидит дома. Когда женщина рассказала об этой ситуации в интернете, опубликовав ролик в TikTok, некоторые зрители начали сочувствовать ей и плакать.