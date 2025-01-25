Жінка перевірила свого нареченого на вірність, поставивши лише одне питання (фото)

Джессіці Стріклін дуже складно довіряти людям через пережиту зраду в шлюбі, тож тепер вона змушена встановлювати межі у стосунках, щоб захистити себе від можливих психологічних травм.

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26-річна Джессіка Стріклін, яка пережила зраду в шлюбі, знайшла спосіб, як перевірити свого обранця на чесність ще до одруження. Власним досвідом жінка поділилася у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та коментарів. Глядачі називають цю ідею "геніальною у своїй простоті".

"Я була настільки травмована, дізнавшись про зраду колишнього чоловіка, що тепер змушена просити теперішнього нареченого, Тайлера, перед весіллям пройти тест на поліграфі. Він сказав, що повністю розуміє мене й обов'язково зробить це, якщо потрібно", — розповідає жінка.

Перевірка на чесність

За словами Стріклін, колишній чоловік зраджував її ще до весілля. Як наслідок, тепер жінці дуже складно довіряти людям, тож вона змушена встановлювати межі у стосунках, щоб захистити себе від можливих психологічних травм.

"Я б ніколи не сказала "згодна", якби знала, що він зробив, — згадує Джессіка про свого колишнього. — Тепер змушена дуже ретельно підходити до вибору чоловіка. Навіть склала список з 30 пунктів, які не підлягають обговоренню. Останній з них — згода пройти детектор брехні".

Джессіка вирішила перевірити свого нареченого на чесність Фото: TikTok

Глядачі розділились в оцінках. Одні підтримують рішення авторки вірусного відео, називаючи цю ідею "геніальною у своїй простоті". Інші звинувачують її у зайвій підозрілості та манії контролю.

"Це звучить божевільно";

"Річ у тім, що той, хто вас любить, піде на все, аби ви почувалися в безпеці";

"Якщо він погодився, то вже може не проходити поліграф. Ваше рішення геніальне у своїй простоті";

Зрештою, Стріклін резюмувала, що травма зради може трансформувати людину, даючи їй змогу переосмислити, чого вона насправді заслуговує.

Нагадаємо, 71-річна Енн Абель, яка прожила зі своїм чоловіком Енді у шлюбі майже 45 років, привернула увагу молодої аудиторії, розповівши у TikTok про історію їхнього кохання.

А от мати чотирьох дітей, яку звуть Лорен, працює на трьох роботах, поки її чоловік сидить удома. Коли жінка розповіла про цю ситуацію в інтернеті, опублікувавши ролик у TikTok, деякі глядачі почали співчувати їй та плакати.